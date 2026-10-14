PSG le gana 4-2 al Manchester City de Enzo Fernández por la Champions League

El PSG tuvo un primer tiempo demoledor en su visita al Manchester City por la segunda fecha de la fase regular de la Champions League. Fue contundente en ataque y aprovechó las falencias defensivas del equipo inglés para sacar una diferencia de tres goles antes del descanso.

El primer tanto llegó tras una buena contra del PSG. Désiré Doué recibió y sacó un remate desde afuera del área, al primer palo, que sorprendió a Gianluigi Donnarumma. El arquero italiano llegó a estirarse, pero no pudo desviar la pelota y los franceses abrieron el marcador a los 13 minutos.

¡GOLAZO A LO PSG! Los de Luis Enrique salieron de la presión a puro toque para que Doué defina al primer palo y anote el primero vs. Manchester City. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/FSGRjq6b2A October 14, 2026

Apenas dos minutos después, los parisinos ampliaron la diferencia con una gran combinación entre Ousmane Dembélé y Doué. El francés encabezó el ataque por la derecha y lanzó un centro al segundo palo. Doué devolvió la pelota hacia el área chica y Dembélé conectó de cabeza para establecer el 2-0, en una jugada que desarticuló por completo a la defensa local.

¡¡UN GOLAZO DE ORO!! Doué recibió de Dembelé y le puso una tremenda asistencia al Balón de Oro para que meta el cabezazo y anote el 2-0 de PSG vs. Manchester City. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/np4Enw3NnE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

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El dominio del PSG continuó y, a los 32 minutos, llegó el tercer gol. Warren Zaïre-Emery dejó la pelota de taco para Vitinha, quien sacó un remate preciso y la colocó junto al palo para ampliar la diferencia. Con el 3-0, el equipo de Luis Enrique se adueñó por completo del partido y los hinchas parisinos comenzaron a corear el clásico «olé» ante un Manchester City superado en todas las líneas.

¡¡UNA EXHIBICIÓN PARISINA EN INGLATERRA!! Pase atrás de Akliouch, taco de Zaire-Emery y golazo inatajable de Vitinha para el 3-0 de PSG vs. Manchester City. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/uhrILQMlDL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

Haaland anotó al inicio del complemento pero PSG reaccionó

El equipo de Enzo Maresca salió decidido a descontar en el complemento y lo consiguió a los siete minutos. Erling Haaland conectó de cabeza un gran centro de Ndiaye y puso el 1-3 en el Etihad Stadium, para darle esperanzas al conjunto inglés.

¡TENÍA QUE APARECER ÉL! Gran centro de Ndiaye para que Haaland solo la tenga que peinar en el 1-3 de Manchester City vs. PSG. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/saiadv1J2v — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

Sin embargo, a los 62 minutos, Maghnes Akliouche volvió a golpear. El atacante recibió sobre el borde del área, giró y remató de zurda. Donnarumma alcanzó a tapar el disparo con la mano derecha, pero la pelota salió hacia arriba y, cuando cayó, terminó dentro del arco. Las miradas quedaron nuevamente sobre el arquero italiano, que no pudo evitar el cuarto gol del PSG.

¿SE OLVIDÓ QUE YA UN JUEGA EN PSG? Akliouche sacó un tremendo remate que le venció la mano a Donnarumma que se metió con pelota y todo al arco en el 4-1 vs. Manchester City. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/bOpq3h4TXS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

El Manchester City sigue acumulando chances en el complemento y Enzo Fernández ya avisó dos veces. Primero, con un cabezazo que pasó muy cerca del poste derecho de Safonov y, luego, con un violento remate desde la derecha que se estrelló en el palo izquierdo.

Poco después, Haaland volvió a ganar de cabeza y la pelota rebotó en el travesaño. Sin embargo, el noruego tuvo su revancha a los 75 minutos: remató en soledad desde el punto penal tras un centro de Bouaddi y marcó el 4-2. Con ese tanto, el delantero llegó a 61 goles en 60 partidos disputados en la Champions League.