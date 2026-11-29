La política neuquina conoce de memoria el libreto del federalismo confrontativo. Desde la provincialización, la denuncia del centralismo fue una herramienta para construir identidad, reunir sectores diversos y sostener una fuerza provincial. El Movimiento Popular Neuquino hizo de esa disputa una marca de origen. Figueroa no reniega de esa tradición, pero parece haber entendido que repetirla sin modificaciones ya no alcanza para explicar el presente.

María Esperanza Casullo y Alejo Passetto, en su trabajo sobre la construcción de la “neuquinidad”, describieron una identidad orientada al futuro, más que a la herencia. La fórmula fundacional enfrentaba a Neuquén con el centralismo, aunque convivía con una dependencia de las inversiones nacionales que hicieron posible el desarrollo provincial. Los autores recuperan una definición ajena: un “discurso esquizofrénico”, que cuestionaba la acción nacional mientras dependía de ella.

La contradicción no fue menor. Durante décadas, el gobierno provincial denunció la expoliación de sus recursos mientras se beneficiaba con la presencia de empresas públicas nacionales como YPF, Hidronor y otras estructuras que impulsaron la economía neuquina. La Nación era presentada como adversaria, pero también como fuente de obras, empleo, infraestructura y financiamiento.

El negocio petrolero como eje

Figueroa ensaya otro camino. Su discurso apunta al negocio petrolero, a la distribución de la renta y a la posibilidad de que la riqueza extraída de Vaca Muerta se traduzca en más actividad económica dentro de la provincia. No se trata de abandonar la defensa de los recursos, sino de cambiar el lugar desde el que se formula el reclamo.

La diferencia también alcanza a las banderas históricas. El “no al caño”, asociado a Felipe Sapag y a la resistencia frente a proyectos que podían comprometer el abastecimiento o los intereses locales, representaba una forma de marcar límites. Hoy, con una industria que busca exportar gas y petróleo a gran escala, el desafío consiste en negociar cómo se participa de ese negocio, qué infraestructura queda y cuánto de la actividad se integra a la economía neuquina.

Es posible que el margen de elección haya sido estrecho. El gobierno de Javier Milei se mostró inflexible para aflojar recursos nacionales y revisar el ajuste, aunque mantiene una disposición a negociar bajo la lógica tradicional del látigo y la billetera. Figueroa parece haber optado por no convertir esa relación en una confrontación permanente, sin renunciar a reclamar beneficios para Neuquén.

Dos señales de la estrategia

Esta semana la estrategia tendrá dos expresiones concretas. El lunes 30 de noviembre se firmará la decisión final de inversión de Argentina LNG, el proyecto de YPF, Eni y XRG que ingresó al RIGI con una inversión anunciada de US$ 50.750 millones. El miércoles 2 de diciembre, la segunda Ronda de Negocios RIGI buscará vincular a grandes compradores de petróleo, gas y energía con proveedores de bienes, obras, servicios y tecnología de todo el país. El régimen establece un piso de compras locales del 20%, sujeto a las condiciones previstas para los proveedores.

El planteo también encontró eco en Mariano Gaido. El intendente de Neuquén construyó un instrumento electoral por fuera del MPN y, después de sus primeras críticas al liberalismo y al recorte de fondos para obras, eligió no judicializar el reclamo. Su discurso se concentró en la administración municipal: la posibilidad de destinar una parte reducida de los recursos al pago de salarios y una proporción superior al 50% a la obra pública.

Figueroa y Gaido comparten así una apuesta: mostrar resultados de gestión antes que sostener una identidad política construida exclusivamente contra el gobierno nacional. La disputa por los recursos continúa, pero el adversario ya no es necesariamente la Nación. El desafío es que el petróleo deje de ser solamente una riqueza que se extrae y se convierta en una herramienta para ampliar el desarrollo provincial