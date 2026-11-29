La vorágine política de noviembre fue sorprendente. La desencadenó el desdoblamiento salarial del municipio de Roca, que expuso la crisis económica y financiera de la principal ciudad gobernada por el peronismo.

Después llegó el auxilio provincial y el respaldo público del gobernador Alberto Weretilneck a la gestión de la intendenta María Emilia Soria, quien en agosto se había lanzado como candidata del justicialismo para sucederlo.

Roca concentró la atención. El peronismo entró en zozobra y el oficialismo sumó interrogantes.

En medio del bullicio, durante el feriado del 9 de noviembre, Weretilneck llegó al despacho de Soria para firmar el contrato del Plan Director de Aguas. El trámite se demoró porque, antes, el gobernador, la intendenta y su hermano Carlos Soria conversaron durante más de una hora. Hablaron de gestiones y colaboraciones mutuas.

La definición y la espera

Lo ocurrido modificó el escenario. Ahora hay incertidumbre sobre la continuidad y la fortaleza de la candidatura provincial de la jefa roquense. Alguna definición se espera para esta semana.

Weretilneck aguarda la determinación de Soria. Piensa -incluso podría habérselo insinuado ya- en colaborar con la promoción de Carlos Soria para que se convierta en el sucesor de su hermana. La participación de JSRN en Roca podría quedar reducida a un respaldo testimonial.

Lo que ya quedó expuesto es el vínculo entre ambos.

Weretilneck ya obtuvo un rédito político de ese acercamiento, según reflejan los sondeos que maneja. Su imagen se fortaleció entre los roquenses después de que se colocara al lado de la intendenta. La situación encuentra un antecedente en su aproximación al intendente de Bariloche, Walter Cortés.

“Hay mucha empatía”, dijo el gobernador durante su última visita a Roca.

“A los peronistas, transmitirles tranquilidad. Río Negro no tiene ni siquiera un calendario electoral”. Declaraciones de la intendenta Soria, el martes pasado, en Roca.

En el entorno de los Soria valoran la ayuda del cipoleño. Citan sus gestiones para conseguir la autorización nacional y acelerar el préstamo del Banco del Neuquén. Ponderan, además, que haya silenciado a los detractores de JSRN contra la administración sorista.

Sin embargo, una cosa es ese entendimiento institucional y otra, muy distinta, un acuerdo electoral formal.

Lo posible y lo menos posible

La política siempre admite giros inesperados, pero hay razones para descreer que esos vínculos desemboquen en una integración electoral entre Weretilneck y los Soria.

El gobernador, aun con su habitual audacia, tiene límites fijados por su propia estrategia. En Bariloche volvió a reivindicar la identidad provincial de Juntos y cuestionó la adhesión a “esquemas políticos nacionales” que asumió su vicegobernador, Pedro Pesatti.

Weretilneck se aferra a mantener la equidistancia entre los polos peronista y libertario. Tiene una experiencia que siempre define como una decisión errada: el apoyo a Sergio Massa en la elección presidencial de 2023.

Weretilneck y Carlos Soria, un canal de diálogo permanente. Foto: Fiorella Ciaramaría.



Esa postura también fija fronteras para sus coincidencias con Soria. Todavía resuenan en la Casa Rosada las advertencias del mandatario sobre los riesgos de un eventual triunfo kirchnerista en la Provincia con la roquense. Las formuló mientras requería la intervención nacional para debilitar un eventual respaldo libertario a la candidatura de Aníbal Tortoriello.

Un compañero incondicional

Ese antecedente constituye un obstáculo para una aventura provincial compartida con la intendenta.

Hay, además, una razón más íntima. Weretilneck entiende que su compañero de fórmula debe ser alguien de absoluta confianza. Si consigue un cuarto mandato, el próximo período será el último. La sucesión empezará a ocupar entonces un lugar central en su estrategia y requerirá un alineamiento pleno de quien lo acompañe.

Sin definiciones ni señales públicas, dos dirigentes aparecen en las especulaciones oficiales para ocupar el segundo lugar de la fórmula: el presidente del bloque legislativo, Facundo López, y el ministro Juan Pablo Muena.

Del otro lado, el peronismo depende de la reacción que finalmente adopte María Emilia Soria.

Las finanzas roquenses muestran ahora mayor previsibilidad y, en consecuencia, la intendenta transmite más tranquilidad. Los fondos del crédito de $6.000 millones ingresaron y los salarios se pagarán esta semana. “Volvemos a la normalidad”, indican.

La mandataria roquense atendió llamados de peronistas inquietos y prometió mayor claridad sobre sus próximos pasos. El martes habló, pero solo pidió «tranquilidad» y esperar la convocatoria electoral.

Soria duda, pero escucha a quienes consideran que todavía es posible potenciar su postulación. La posibilidad de que Martín Soria asuma ese desafío se diluyó antes de tomar forma. Al exintendente no parece convencerlo el costo de abandonar o relegar el escenario nacional, donde considera que está construyendo un lugar propio.

En los últimos días, el exsenador Martín Doñate y su sector alertaron sobre la parálisis del armado provincial y reclamaron “protagonismo”. Suponen que la roquense podría no continuar y, por eso, abrieron sondeos. En ese recorrido visitaron al vicegobernador Pesatti, que se mostró receptivo a incorporar a ese sector a su construcción, que estructura con el Frente Renovador de Massa. Pero esa perspectiva también encontró límites.

Las pretensiones de los visitantes no coinciden con las de Pesatti. El doñatismo insistirá con un esquema con el peronismo y el sorismo, pero con sus urgencias a cuestas.

Con la candidatura de Soria en un impasse y sin una alternativa consolidada, la dirigencia peronista empieza a desplazar sus expectativas hacia las postulaciones para la Cámara de Diputados. Para mantenerse en la discusión, la intendenta necesita preservar músculo político. Incluso podría verse obligada a ratificar su postulación para no perder centralidad. Doñate y Pesatti también se anotan.

La crisis de Roca acercó a Weretilneck y los Soria. Él encontró una ocasión para crecer. El peronismo, en cambio, quedó obligado a clarificar una candidatura que hasta hace poco parecía fuerte y segura. El gobernador administra sus posibilidades. La oposición, sus incertidumbres.