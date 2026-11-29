El turismo es la principal economía de la cordillera y una de las grandes de la provincia. Bariloche, la ciudad cabecera de la Zona Andina, es uno de los destinos líderes a nivel país con 1,5 millones de pasajeros anuales; un 20% de extranjeros; un nivel de gasto promedio por estadía por persona del orden de los 531.350 pesos y un gasto turístico por pasajero que creció un 5,7% interanual, según el último informe de coyuntura turística emitido esta semana por la Asociación Hotelera de Bariloche.

Los datos ratifican las credenciales de uno de los destinos argentinos más destacados, pero internamente los pergaminos no deslumbran y la industria turística no encuentra su lugar de privilegio en la provincia.

La actualidad refleja una situación tensa entre el sector privado y el gobierno de Alberto Weretilneck. No solo las complejidades de funcionamiento de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) y la falta de entendimiento entre los privados y la secretaria de Turismo y presidenta de la agencia, Sol Canalda, evidencian un mal momento para el vínculo, sino también la ausencia de diálogo y de acciones.

El gobernador se disgustó con el empresariado de Bariloche en octubre cuando fue invitada a la apertura del Bariloche a la Carta la peronista María Emilia Soria, por entonces muy activa con su lanzamiento de la candidatura a la gobernación. El mismo día también asistió el precandidato libertario Aníbal Tortoriello. No gustó en el gobierno que se aproveche la ausencia del mandatario -por motivos de fuerza mayor- para ofrecer la pasarela del evento gastronómico a sus adversarios. Desde entonces no hay diálogo y hay señales.

Esta semana se advirtió que la exención de Ingresos Brutos en hotelería para turistas extranjeros, una medida promovida por la hotelería cordillerana, no fue incluida en el paquete fiscal 2027. No hubo respuesta oficial en el debate legislativo.

Tampoco se tradujo en decreto o proyecto de ley el régimen de incentivo a las inversiones turísticas que se mencionó en junio. El plan quedó en un borrador y la circulación previa, con una orientación distinta a la imaginada en la cordillera porque apunta a priorizar y alentar a los destinos emergentes.

Mientras tanto, la ATUR no encuentra rumbo, con un directivo abultado con diez representantes del sector privado de distintas regiones, que tienen entre sí sus desconfianzas, y cuatro del Estado, la mayoría de los cuales no tienen ninguna relación ni entendimiento de la actividad, al igual que el ministro que absorbió la cartera turística en marzo, Carlos Banacloy.

La salida del CEO Diego Piquín -que concluye mañana su función-, por malestares internos ante cuestionamientos de gastos, abrió una crisis mayor. El gobernador públicamente dijo que los privados deben resolver la situación y advirtió que puede volver al esquema anterior: disolver la agencia y la participación en las decisiones de la promoción que le concedió a los privados, y regresarle funciones a la devaluada Secretaría, que hoy por ley solo se puede ocupar de la fiscalización y las habilitaciones.

En el oficialismo responden que hay señales de apoyo al sector con dos obras importantes que la provincia financia en Bariloche, como es la nueva terminal -próxima a inaugurarse- y la ruta al aeropuerto, que comenzó los trabajos hace pocas semanas. Son obras postergadas por décadas que finalmente verán la luz en esta administración.

También ponen en la balanza la normalización del goteo de fondos para el Emprotur -donde llegó a acumularse una deuda de 2.000 millones de pesos en 2025-, a partir del flujo de dinero de la ATUR, que con su directorio -con mayoría cordillerana- decidió que el 84% de los recursos destinados a los entes promocionales municipales vayan para la ciudad andina.

En la costa hay otras preocupaciones y también piden atención ante la inmediatez de la temporada de verano que en sus playas se vive como 100 días a todo o nada, por la marcada estacionalidad. Será momento para iniciar nuevos entendimientos.