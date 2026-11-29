La sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de Apuestas Online es un avance necesario frente a un problema que crece al ritmo de la expansión de las plataformas digitales y afecta especialmente a adolescentes y jóvenes. La aprobación por unanimidad en el Senado, tras dos años de trámite y al filo del perder el estado parlamentario, marca un hito en la agenda de salud pública y constituye una buena señal de consenso frente a un fenómeno que excede las diferencias partidarias y exige respuestas del Estado.

Uno de los méritos de la norma es reconocer que la adicción al juego online no puede quedar librada a la responsabilidad individual ni a la autorregulación de las empresas. La prohibición de la publicidad, las promociones y los patrocinios de las casas de apuestas, incluidos los que utilizan influencers, deportistas y figuras públicas, apunta a reducir una exposición que hoy es cotidiana. También establece mecanismos de verificación de identidad y edad (biométricos, en tiempo real y vinculados al Renaper), restricciones a medios de pago ( tarjetas de crédito, fondos de ayuda social o criptoactivos), herramientas de autoexclusión y planes de prevención y asistencia.

La protección de niños y adolescentes es, sin duda, lo más importante. La regulación desarticula la naturalización del juego como un entretenimiento inofensivo, porque hoy las apuestas no se reducen a los casinos o las salas de juego sino que están en los celulares, las redes sociales y los ámbitos de encuentro de los jóvenes. La posibilidad de apostar desde una habitación o durante el recreo en una escuela convierte al problema en un desafío sanitario, educativo y familiar.

En Río Negro hay señales concretas de la dimensión del fenómeno. Según registros de Lotería provincial, entre agosto y octubre de 2026 hubo 231 reportes de juego ilegal, un incremento del 56% entre el primero y el último mes. Aunque no equivalen a denuncias penales ni a investigaciones judiciales, las cifras muestran la magnitud de una actividad que requiere mayor vigilancia y capacidad de respuesta.

Neuquén enfrenta un desafío similar. Una encuesta del Instituto Provincial de Juegos de Azar de la provincia (IJAN) realizada en mayo a 2.900 estudiantes menores de 18 años, reveló un uso extendido de dispositivos digitales a temprana edad y que los ingresos de los adolescentes a plataformas de apuestas ocurre principalmente en horarios nocturnos, cuando hay menor control familiar. Muchos operan en sitios clandestinos, sin regulaciones ni filtros de ningún tipo.

Por esto, es positivo que la nueva legislación también aporte herramientas para combatir el negocio ilegal, bloqueando sitios no autorizados en 24 horas por parte del Enacom y limitando las operaciones financieras a “cajeros” e intermediarios.

La aplicación de la ley deberá traducirse en controles concretos, coordinación entre las jurisdicciones y políticas de prevención que alcancen a las escuelas, las familias y organizaciones deportivas. Ninguna norma será suficiente si no hay fiscalización sostenida y una red accesible de atención para quienes ya desarrollaron conductas compulsivas. El desafío es pasar de la sanción legislativa a los resultados. Para ello, los gobiernos provinciales deberán articular sus sistemas de regulación y control con las nuevas disposiciones nacionales, fortalecer mecanismos de denuncia y garantizar recursos para la prevención y el tratamiento.

La ley financiará su aplicación a través del 60% de lo recaudado en multas, ofreciendo una base económica concreta para fortalecer los servicios de salud comunitarios en cada distrito.

También será indispensable que las escuelas y las familias cuenten con información y herramientas para reconocer tempranamente las señales de alarma y puedan acudir en busca de ayuda.

Sería poco realista desconocer la existencia del juego o impedir toda actividad económica vinculada con él. Sin embargo, regular la actividad permite fijar límites cuando el negocio pone en riesgo la salud, el desarrollo y el futuro de una parte de la sociedad. En particular, si sus principales víctimas son quienes todavía no desarrollaron la madurez necesaria para dimensionar sus consecuencias.

La transformación de este inusual consenso político en una herramienta de protección real dependerá de que no quede reducida a una declaración de buenas intenciones. En Río Negro y Neuquén, donde hay indicadores que advierten sobre la expansión del juego ilegal, la prevención y el control no admiten postergaciones.