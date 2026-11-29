Ferracuti de Fedeli, Guita AGRADECIMIENTOPor este medio al Dr Pedro Urdiales, al Dr Pablo Olavego y al Dr Alejandro Quadrini, a su queridisima Ayelen que tanto la acompañó y cuidó con tanto amor, y toda otra persona que colaboraron con nosotros en estos dias finales de nuestra queridisima mamá.Muchas gracias.Liliana y Mónica Fedeli

VAZQUEZ, PETY ETHEL EDITH CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en la ciudad de NEUQUÉN a la edad de 86 años y comunica que sus restos fueron inhumados el día 27 de NOVIEMBRE del 2026, a las 16 hs. En el cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

SALGADO, MARIA INES Falleció en Gral. Roca el 27/11/26. Su esposo Horacio Lara, sus hijas Lucía, Carla e Irene y su hermana Paloma la despiden con profundo dolor y amor.

SALGADO, MARÍA INÉS Falleció el 27/11/2026. Su hermana Paloma Salgado Battistessa e hija Pilar, despiden sus restos y acompañan a su esposo Horacio Lara, hijas Irene, Carla y Lucía en esta nueva etapa que les toca transitar.

JUAREZ VDA. DE BELL, GLADI ESTHER Falleció en Gral. Roca a los 80 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D»de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 15 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

SALGADO DE LARA, MARIA INES Falleció en Gral. Roca a los 68 años. Su esposo: Oscar Lara. Sus hijas: Carla, Lucia e Irene y demás familiares comunican su deceso y que sus restos Velados ayer en Sala «A» del Cementerio PARQUE LAS FUENTES hasta las 19.30, serán Cremados e Inhumados en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

SALGADO, MARÍA INES Acompañamos con mucho cariño a nuestro compañero Horacio Lara y a sus hijas Irene, Carla y Lucía en la despedida de María Inés, a quien recordaremos siempre con afecto. Un abrazo entrañable para toda la familia de Gladis G., Juan Moro, Melina C., Leonardo H., Susana D., Segundo G., Miguel V., Edith C., Natalia L., Jorgelina H., Verónica B., Lorena V., Javier A., Fabio N., Omar M., Marcos C., Angie L. F., Andrea M., Néstor P., Agostina P., Walter R., Alejandro C., Norma N., Lili, Daniela C., Marcos G., Rodrigo S., Mayra D., Juan M. y Joaquín P.

FERRACUTI VDA DE FEDELI, GUITA Sandra y Patricia Bottaro y familias lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Guita y acompañan a sus hijas Moni y Lili y demás familiares en tan triste momento.