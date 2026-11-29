Necrológicas de hoy, domingo 29 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 29 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Ferracuti de Fedeli, Guita
AGRADECIMIENTOPor este medio al Dr Pedro Urdiales, al Dr Pablo Olavego y al Dr Alejandro Quadrini, a su queridisima Ayelen que tanto la acompañó y cuidó con tanto amor, y toda otra persona que colaboraron con nosotros en estos dias finales de nuestra queridisima mamá.Muchas gracias.Liliana y Mónica Fedeli
VAZQUEZ, PETY ETHEL EDITH
CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en la ciudad de NEUQUÉN a la edad de 86 años y comunica que sus restos fueron inhumados el día 27 de NOVIEMBRE del 2026, a las 16 hs. En el cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
SALGADO, MARIA INES
Falleció en Gral. Roca el 27/11/26. Su esposo Horacio Lara, sus hijas Lucía, Carla e Irene y su hermana Paloma la despiden con profundo dolor y amor.
SALGADO, MARÍA INÉS
Falleció el 27/11/2026. Su hermana Paloma Salgado Battistessa e hija Pilar, despiden sus restos y acompañan a su esposo Horacio Lara, hijas Irene, Carla y Lucía en esta nueva etapa que les toca transitar.
JUAREZ VDA. DE BELL, GLADI ESTHER
Falleció en Gral. Roca a los 80 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D»de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 15 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
SALGADO DE LARA, MARIA INES
Falleció en Gral. Roca a los 68 años. Su esposo: Oscar Lara. Sus hijas: Carla, Lucia e Irene y demás familiares comunican su deceso y que sus restos Velados ayer en Sala «A» del Cementerio PARQUE LAS FUENTES hasta las 19.30, serán Cremados e Inhumados en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
SALGADO, MARÍA INES
Acompañamos con mucho cariño a nuestro compañero Horacio Lara y a sus hijas Irene, Carla y Lucía en la despedida de María Inés, a quien recordaremos siempre con afecto. Un abrazo entrañable para toda la familia de Gladis G., Juan Moro, Melina C., Leonardo H., Susana D., Segundo G., Miguel V., Edith C., Natalia L., Jorgelina H., Verónica B., Lorena V., Javier A., Fabio N., Omar M., Marcos C., Angie L. F., Andrea M., Néstor P., Agostina P., Walter R., Alejandro C., Norma N., Lili, Daniela C., Marcos G., Rodrigo S., Mayra D., Juan M. y Joaquín P.
FERRACUTI VDA DE FEDELI, GUITA
Sandra y Patricia Bottaro y familias lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Guita y acompañan a sus hijas Moni y Lili y demás familiares en tan triste momento.
Di Giacomo De Gracia, Amelia
Falleció el 26/11/2026.Cesar Picco y Biotécnicas Argentina S.A acompañan con profundo pesar a Genaro De Gracia y familia en este triste momento, rogando por el eterno descanso de su alma.
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