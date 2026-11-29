El Gobierno de la Provincia del Neuquén realizará el próximo miércoles 2 de diciembre el encuentro “Neuquén Impulsa: Desarrollo productivo y oportunidades”, una jornada estratégica destinada a empresarios, emprendedores y referentes de cámaras del sector privado en el Centro de Convenciones Domuyo de la capital neuquina.



Durante la apertura oficial, se esperan importantes anuncios dirigidos al fortalecimiento del entramado empresario por parte del gobernador Rolando Figueroa, orientados a consolidar la competitividad y el acompañamiento a las inversiones locales.



Asimismo, el ministro de Economía, Producción e Industria y presidente del Centro PyME-ADENEU, Guillermo Koenig, presentará un balance integral sobre las herramientas financieras y de estímulo a la inversión productiva implementados por la actual gestión de gobierno.

Se esperan importantes anuncios para el entramado productivo, orientados a consolidar la competitividad y el acompañamiento a las inversiones locales.



Por su parte, autoridades del Banco Provincia del Neuquén (BPN) darán a conocer las nuevas líneas de financiamiento diseñadas para acompañar el crecimiento operativo y tecnológico de las empresas regionales.



La jornada es organizada de manera articulada por el Banco Provincia del Neuquén y el Ministerio de Economía, Producción e Industria, a través del Centro PyME-ADENEU.

Experiencias de crecimiento y casos reales

Uno de los momentos centrales de la mañana será el panel de intercambio integrado por referentes de firmas neuquinas que potenciaron sus proyectos productivos mediante el acceso al financiamiento del programa provincial “Más Pymes, Más Futuro”.



En este espacio compartirán sus experiencias de expansión e inversión representantes de Kleppe, Todo Hierro, Bahía Manzano, Bodega Malma y Max Internet, reflejando la diversidad sectorial de la matriz productiva provincial, desde la fruticultura, la vitivinicultura y el turismo hasta el comercio y las telecomunicaciones.

Los empresarios y emprendedores interesados en participar de manera presencial pueden confirmar su asistencia completando el formulario online de acreditación.