La discusión salarial para el 2027 en el sector docente avanzó un paso este sábado. La convocatoria que hizo el Gobierno neuquino a la conducción del sindicato Aten, se concretó al mediodía de este sábado. Ahora hay una nueva fecha de encuentro y fue fijada para el lunes, a las 18.

La reunión la encabezaron los ministros de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; y de Educación, Soledad Martínez. Por el gremio de los maestros lo hicieron Fany Mansilla y Cintia Galetto.

El cónclave se desarrolló en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno. A su término, la secretaria general Fany Mansilla brindó los detalles de la nueva oferta al grupo de docentes que aguardó en el exterior. «Hubo avances en relación a algunos puntos que tienen que ver con una propuesta de IPC anualizado con un 4% del mes de noviembre con los salarios de noviembre», explicó Mansilla.

Sostuvo que si bien consideran mejoras no fueron suficientes a las demandas que tiene el sector. «Estamos negociando, el lunes estaremos presentes en unidad, sin mezquindades», sostuvo la secretaria general.

En el último ofrecimiento, el Ejecutivo propuso un incremento adicional para enero de 2027 del 7% (antes era del 4%). El porcentaje se iba a aplicar sobre los sueldos que den como resultado la actualización por inflación correspondiente al mismo mes, de acuerdo a la pauta salarial vigente para 2026.

Mientras la negociación sigue abierta, el sindicato dispuso una serie de medidas de fuerza que incluyó un paro por 48 horas con permanencia en Casa de Gobierno el miércoles y jueves último. Así lo resolvió el plenario de secretarios provinciales.

En la anterior mesa, estaba contemplada continuar con el mecanismo de actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre de 2027. Los ajustes para abril, tomando la inflación acumulada entre enero y marzo, y en julio, con los índices correspondientes a abril, mayo y junio.