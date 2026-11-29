El martes, el INDEC reveló que la economía del país cayó durante dos trimestres consecutivos: es decir, que Argentina entró en recesión técnica.



Mientras analistas de diverso perfil académico e ideológico apuntan contra el modelo instaurado desde que Javier Milei asumió la presidencia, los funcionarios del gobierno niegan la crisis y resaltan la suba intermensual del 1,1% del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en septiembre.



El día que se conocieron las estadísticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, se centró en la mejora intermensual en un post en X, que luego Milei compartió con la leyenda “MAGA!”. (Make Argentina Great Again, un slogan inspirado en el trumpismo).

¿Qué está sucediendo, entonces, en la economía y qué dicen los expertos?

Los números



Según el INDEC, el EMAE (un indicador que mide el desempeño de la economía y funciona como predictor del desempeño del PBI) cayó un 1,0% en el segundo trimestre y otro 1,8% en el tercero. Como se hilvanaron dos trimestres seguidos de caída, la economía argentina entró en la definición técnica de recesión.



“La economía en general está estancada desde el inicio de 2025”, dijo a RÍO NEGRO Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo.



Según dijo a RÍO NEGRO el economista y consultor Christian Buteler, la “recesión es por falta de demanda” ya que “el ingreso disponible se desplomó”.



De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y en base a datos oficiales, desde que asumió Javier Milei, cerraron 32.429 empresas y se perdieron 467.989 puestos de trabajo registrados.

Hacia en interior del dato que publicó el Indec, ganan los sectores intensivos en capital y se retraen los que utilizan mano de obra de forma intensiva.



No todos lo ven así. Para Gustavo Quintana, contador público y analista del mercado cambiario en PR Corredores de Cambio en Argentina, el número del INDEC “es un dato estadístico que reflejó lo que pasó; da la sensación de que los datos de noviembre y diciembre indicarán un repunte de la actividad”.



Según Quintana, las estadísticas no reflejan “lo que uno ve en la calle”. “Yo veo mucho movimiento, mucho tránsito y eso debe reflejar algo; viéndolo, no da la sensación de un parate importante. Es probable que eso refleje mayor actividad informal; por eso los registros no lo toman en cuenta”, agregó.



De lado de los funcionarios del gobierno, el viceministro de Economía, José Luis Daza, cuestionó la definición de recesión.

En un post en su cuenta de X, titulado “Mensaje para el periodismo”, Daza dijo que “dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implican recesión” y calificó esta definición de “simplista, superficial y carente de sustancia económica”.

Un mensaje para el periodismo: Dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implican una recesión. En Estados Unidos la determinación de si una economía entró en recesión está a cargo del NBER (National Bureau of Economic Research). El NBER rechaza explícitamente la regla de los dos trimestres. En su página web plantea textualmente la siguiente pregunta: "¿Por qué el comité no acepta la definición de los dos trimestres?". Expone cuatro argumentos: • "Multiplicidad de indicadores: la actividad económica no puede identificarse exclusivamente con el PBI real. • Profundidad: dos trimestres consecutivos de pequeñas caídas del PBI pueden no constituir una recesión. • Frecuencia: el comité prioriza los indicadores mensuales sobre los trimestrales. • Medición: otorga igual importancia al PBI real y al ingreso interno bruto real (GDI)." https://t.co/hPj8K6nK8L El FMI también advierte sobre los problemas de esta regla y señala que centrarse exclusivamente en el PBI es demasiado restrictivo. https://t.co/HUZNwPtEu0 La regla de los dos trimestres es un criterio obviamente simplista, superficial, carente de sustancia económica. Repetir y repetir algo falso no lo hace realidad. — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) November 24, 2026

Recomendó seguir la metodología del National Bureau of Economic Research (NBER), una red privada de investigación económica estadounidense que, además del PBI, mide indicadores como ingreso o difusión de la caída.



Al respecto, un informe de la consultora Epyca concluye que, si bien Argentina no cuenta con una entidad como el NBER, si se utilizara la metodología de este organismo para medir el estado de situación, la conclusión sería que “la economía argentina atraviesa una recesión profunda y generalizada”.



El NBER, por ejemplo, mide la difusión de la caída en los distintos sectores (el EMAE señala que en septiembre, 10 de los 15 sectores productivos argentinos cayeron), producción industrial (el Índice de Producción Industrial del INDEC cayó 2,6% en los primeros nueve meses del año), consumo masivo (las ventas en supermercados acumulan 2,9% de caída en el año y los mayoristas 2,5%), mercado laboral (el empleo registrado acumula una pérdida interanual de 1,9%).

Abriendo el capó

A la luz de os datos, los grandes ganadores del modelo son los sectores de capital intensivo y orientados principalmente a la exportación o a la extracción de recursos primarios. Por ejemplo, la minería y los hidrocarburos son el principal motor que tracciona la economía.



Según el INDEC, estos sectores (unidos en “explotación de minas y canteras”) registraron un crecimiento interanual conjunto del 11,1% en septiembre de 2026 y acumularon un incremento del 13% en comparación con el año anterior. El agro, además, se benefició de una cosecha récord (especialmente la fina a inicios de 2026). Pero, tras ese pico, comenzó a caer con fuerza (-5,4% en el tercer trimestre de 2026 respecto al trimestre previo).

“Lo que más preocupa de todo es que el gobierno parecería no querer cambiar su programa a pesar de los resultados». Christian Buteler, economista



El problema es que estos sectores, más las finanzas, representan apenas el 18% del PBI, según un informe de C-P Consultores. El resto de la economía, el 82%, se mantuvo estancado durante todo el año 2025 y, durante 2026, y especialmente en los últimos dos trimestres profundizaron su caída.



Estos rubros, vinculados directamente al mercado interno y al empleo, incluyen la industria manufacturera, el comercio, la construcción y el consumo masivo. “La caída de la demanda agregada, en el marco de la crisis de ingresos y el ajuste fiscal, ya no logra ser compensada por los sectores primarios”, agrega el informe.



Epyca, por su parte, afirma que se están generando “enclaves” de sectores extractivos que, a pesar de tener un excelente desempeño y sostener las estadísticas agregadas para evitar un derrumbe mayor de la economía, se caracterizan por ser poco intensivos en mano de obra.

Qué esperar hacia el futuro

Según Buteler, “lo que más preocupa de todo es que el gobierno parecería no querer cambiar su programa”, a pesar de los resultados. “El riesgo país también es preocupante”, agregó. “Uno esperaba que hubiera cierta inestabilidad en el precio de los bonos para el segundo trimestre del año que viene, pero que ya hoy, 11 meses antes de las elecciones, estés con un riesgo país de entre 1000 y 1100 puntos, debería llamar la atención”, concluyó el especialista.



A su vez, Menescaldi afirma que “para el año que viene no hay un motor de crecimiento”. “No podés esperar que sea el consumo” ya que “las familias no consumen y no pueden tomar crédito porque están todas sobreendeudadas”. Ese potencial motor tampoco sería, para Menescaldi, la inversión. “Las empresas están todas con exceso de capacidad: no necesitan invertir”, concluyó.

“El dinamismo del sector hidrocarburífero no alcanza para compensar la caída del resto de la economía, materializando los costos del programa desinflacionario» CP-Consultores



Según elinforme de C-P Consultora, incluso tras el leve rebote de septiembre, octubre ya muestra un estancamiento.

Se proyecta que el PBI crezca apenas 0,6%: lejos de las estimaciones que había hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 4,5% a principios de año (aunque luego recortó a 2,1% en octubre) o de la que había proyectado el gobierno en el presupuesto de 5%.



“A pesar de que el cuarto trimestre de 2026 mostraría un rebote, la dinámica de los últimos meses expone que la economía se quedó sin motores y dejó de estar estancada para entrar en una nueva etapa recesiva”, dice el informe. “El dinamismo del sector hidrocarburífero no alcanza para compensar la caída del resto de la economía, materializando los costos del programa desinflacionario”, resume el estudio de la consultora.