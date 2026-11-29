Chimpay, una localidad de 4.721 habitantes del Valle Medio de Río Negro según el último censo, concentra el principal polo cerecero de Argentina. Allí conviven tres empresas que reúnen cerca de 300 hectáreas en producción con un marcado perfil exportador. Río Negro Rural visitó el lugar para conocer de cerca una actividad agroexportadora que, a pocos kilómetros de las principales localidades del Alto Valle, encontró condiciones favorables para competir en los mercados internacionales.

El establecimiento elegido fue el de Extraberries, una de las principales firmas cereceras del país, que con 170 hectáreas en Chimpay (140 ya en plena producción) proyecta alcanzar dos millones de kilos anuales cuando toda su superficie entre en producción. Un recorrido por esta explotación tecnificada permite descubrir las particularidades de un negocio en el que ganar unos días de cosecha puede hacer una diferencia de varios dólares por kilo.

Un pequeño pueblo de la Patagonia es la capital de la cereza

La existencia de campos amplios y su ubicación en la Patagonia (área libre de mosca de los frutos, clima favorable y disponibilidad de agua cerca de los cursos de agua), son elementos que contribuyen a explicar por qué Chimpay es la capital cerecera argentina. “Es el principal polo de cerezas del país: es la localidad donde mayor volumen de producción de cerezas hay, la que tiene más desarrollado el know-how y la que mayor superficie bajo cubierta posee”, sostuvo Aníbal Caminiti, gerente de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (Capci).

Su rasgo distintivo es la precocidad de la cosecha. “Lo que tiene como punto fuerte Chimpay es que es más temprana la cosecha que las del resto de los campos cereceros del valle. Desde un punto de vista estratégico, es importante porque es primicia respecto de los restantes nodos exportadores del país”, explicó Germán Chersicla, gerente de Producción de Extraberries. Llegar antes que otros productores permite aprovechar momentos en que la oferta todavía es limitada y los precios pueden ser más elevados.

Según Caminiti, entre el 75% y el 80% de las cerezas producidas en Chimpay se destinan a los mercados internacionales. Así, en un pueblo de cerca de 5.000 habitantes, el cultivo combina escala, tecnología, conocimiento acumulado y fuerte vinculación con el comercio exterior.

La firma de los dos millones de cerezas al año

Extraberries compró el campo de Chimpay en 2007, hizo su primera plantación en 2008 con 45 hectáreas, sumó 40 en 2009 y 25 en 2010. En 2014 completó 150 hectáreas y, en 2023, añadió las últimas 20 hasta llegar a las 170 hectáreas actuales. De esa superficie, 140 hectáreas están en plena producción y las 30 restantes se incorporarán progresivamente a partir de la próxima temporada, hasta estimar alrededor de dos millones de kilos por año cuando las chacras alcancen su potencial productivo.

Extraberries emplea a centenares de personas en los días de mayor actividad. Foto: Cecilia Maletti.

“Apuntamos a entre 12.000 y 14.000 kilos de cereza de primera calidad por hectárea en promedio”, precisó Chersicla. La cifra refleja la decisión de priorizar la calidad de la fruta antes que maximizar los kilos por superficie. Aunque una hectárea puede rendir entre 20.000 y 22.000 kilos buscando volumen, esa alternativa no necesariamente resulta más rentable. “Si tengo que firmar entre 12 y 14, firmo. No quiero más que 14 y dudar con la calidad. Es mucho mejor tener 12.000 kilos de fruta de primera que tener 20.000 de no tan buena calidad. Termina siendo muchísimo más rentable”, sostuvo.

Calibre, color y sanidad son atributos centrales para definir la calidad comercial y el precio exigido por la exportación. El establecimiento cuenta con riego por goteo en toda su superficie desde la implantación, sistema de defensa contra heladas mediante macroaspersión sobre la copa y conducción en espaldera con eje central, modalidad que facilita las tareas de formación y manejo de las plantas.

Germán Chersicla: «Es mucho mejor tener 12.000 kilos de fruta de primera que tener 20.000 de no tan buena calidad. Termina siendo muchísimo más rentable«. Foto: Cecilia Maletti.

La empresa trabaja con 12 variedades: Santina, Lapins y Sweet Heart entre las tradicionales, y Nimba, Pacific Red y Frisco a escala experimental (de tres a cinco hectáreas cada una) para sustituir progresivamente a Royal Down, una variedad histórica afectada por alternancia, según explicó Chersicla. La apuesta por estas novedades busca mejorar el calibre y adelantar la cosecha; para evaluar su comportamiento, Extraberries sigue de cerca los ensayos y la experiencia de Chile.

Además, la firma opera en Sarmiento, Chubut, con más de 100 hectáreas en plena producción. Como la cosecha dura aproximadamente un mes en cada campo, combinar Chimpay y Sarmiento permite extender la disponibilidad y abastecer al mercado desde la primera quincena de noviembre hasta mediados de enero, en condiciones normales.

En el campo de Extraberries en Chimpay conviven 12 variedades de cerezas. Foto: Cecilia Maletti.

La actividad impulsa el empleo local y regional: en Chimpay hay 20 trabajadores permanentes y, durante la cosecha, se incorporan unos 250 cosechadores propios, 200 mediante una firma contratista y 120 en el empaque, hasta reunir entre 650 y 700 personas de Chimpay, Belisle, Choele Choel, Lamarque, Villa Regina, Tucumán, Salta y Bolivia, entre otras procedencias.

La producción de cerezas en la Patagonia, una carrera contra el tiempo

En una fruta delicada y de temporada corta, el calendario pesa tanto como el rendimiento productivo y los precios internacionales varían según el momento de llegada a destino. “En una temporada de 30 a 35 días, un día que vos ganes en el mercado puede ser la diferencia entre cobrar un kilo de cereza a 10 dólares o cobrarlo a siete”, advirtió Chersicla. Por eso, las variedades tempranas y la elección de zonas productivas buscan anticiparse a la competencia.

El proceso de clasificación y empaque se da al poco tiempo de la cosecha y se realiza velozmente para conseguir mejores precios y conservar la calidad de las cerezas. Foto: Cecilia Maletti.

En Chimpay, la cosecha históricamente comenzaba cerca del 10 de noviembre con Royal Down, pero un octubre frío, húmedo y nublado (con períodos de 15 a 20 días prácticamente sin sol) retrasó el inicio entre 10 y 15 días según la variedad. Nimba, Pacific Red y Frisco, que suelen empezar a fines de octubre, arrancaron recién el 16 de noviembre, y Royal Down el 20, provocando que variedades habitualmente escalonadas se superpusieran.

El retraso de la campaña plantea otro desafío: llegar a fines de diciembre aún cosechando. Las altas temperaturas de fin de año pueden ablandar la fruta y reducir la proporción apta para exportación, mientras que las probables lluvias de verano provocan cracking (fisuras por absorción de agua que pueden llevar al descarte). Para enfrentarlo, Extraberries contrata un helicóptero que permite secar las plantas rápidamente tras las precipitaciones, además del uso de otro métodos.

En condiciones normales, ocho de cada 10 kilos de cerezas producidos por Extraberries se destinan a exportación. Foto: Cecilia Maletti.

Tras cosechar, la fruta exige frío rápido: “Siempre decimos que, a más tardar, en dos horas después de la cosecha tiene que estar fría”, señaló Chersicla. Tras un traslado desde el campo al edificio, la cereza pasa por un sistema de hidrocooling para bajar su temperatura. Luego va a cámaras de refrigeración o directamente a la línea de empaque para clasificarla por calibre y calidad. Finalmente es despachada.

En una temporada normal, Extraberries exporta cerca del 80% de su producción, destina un 15% al mercado interno y registra alrededor de un 5% de descarte. Estados Unidos concentra casi la mitad de sus exportaciones, y el resto se reparte entre China, Europa y, en menor medida, mercados de Sudamérica.

Calidad por sobre cantidad: uno de los principios rectores del sector cerecero de Chimpay. Foto: Cecilia Maletti.

La mayor parte de la producción de Chimpay se despacha por vía aérea, tras su traslado en camiones refrigerados hasta el aeropuerto de Ezeiza. Chersicla remarca que se trabaja así a pesar de que el flete aéreo cuesta aproximadamente tres veces más que el transporte marítimo vía Chile (cuyos tiempos de navegación condicionan las oportunidades comerciales). La razón es que el avión permite llegar a fechas de escasez, como por ejemplo el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Al subir la demanda y mejorar los precios, se hace más conveniente pagar un flete más caro.

La producción de cerezas en Chimpay reúne así escala, tecnología, conocimiento, mano de obra y una logística exigente: desde una pequeña localidad del Valle Medio, las empresas cereceras de la Patagonia compiten en un mercado internacional donde cada día cuenta.

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