El panorama competitivo del argentino Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, la penúltima cita de la temporada 2026 a disputarse hoy desde las 13, no es alentador. Por el contrario, la esperanza de igualar o mejorar lo hecho en Las Vegas parece misión imposible.

En una pista donde las curvas técnicas y de alta velocidad exponen las debilidades del A526 por su falta de carga aerodinámica, el pilarense evitó la eliminación en Q1 al ubicarse 16°, pero no logró avanzar a la ronda final, quedando finalmente en el 14° puesto, dos lugares detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

En consecuencia, el piloto de 23 años procurará hoy aprovechar las alternativas y llevar su monoplaza lo más lejos que pueda dentro de las posibilidades, sabiendo sus limitaciones y lo difícil que será alcanzar los puntos.

«Creo que simplemente hemos sido lentos durante todo el fin de semana. Creo que estamos sufriendo con el auto. Es una lástima, porque venimos de nuestra mejor carrera de la temporada, en la que fuimos muy competitivos y mostramos el mayor rendimiento, y llegamos acá, a un circuito de muy alta velocidad, y nos falta mucho ritmo«, dijo Colapinto ayer post clasificación.

«Es un poco un golpe de realidad y una manera de entender en qué tenemos que trabajar de cara al futuro. Así que no está mal, pero es un fin de semana difícil para nosotros. Nos falta mucho ritmo en comparación con el resto. Los Haas, los Racing Bulls y los Audi deberían haber estado por delante de nosotros de no haber sido por sus errores», agregó.

A esas limitaciones técnicas de Alpine se le suma un obstáculo común a todos por igual: las altas temperaturas y el consecuente desgaste de neumáticos. Vale recordar que, en la previa, Pirelli limitó a 27 vueltas cada juego de gomas, lo que prevé una estrategia de, mínimo, dos detenciones.

George Russell claimed the 13th pole of his career with this rapid lap ☝️ Ride onboard with the Mercedes driver as he tames the Lusail International Circuit 👀 #F1 #QatarGP @pirellisport https://t.co/4B0h3rsBDe November 28, 2026

«Mañana (por hoy) va a ser difícil. Creo que, con las dos paradas obligatorias, ahora es aún más complicado. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros. Es una carrera larga, con mucha degradación también para nosotros, mucha. Así que no pinta como un domingo muy lindo para nosotros, pero vamos a dar lo mejor e intentar sacar el máximo provecho de esta carrera», reconoció.

No queda más, según añadió el pilarense, que aprovechar la competencia y tomar el mayor aprendizaje posible de cara al desarrollo del monoplaza de 2027.

«Tenemos que mejorar. Tenemos muchas áreas en las que centrarnos durante el invierno. Los circuitos de muy alta velocidad y con tantas curvas no son nuestro punto fuerte. Por eso somos realmente rápidos en las rectas largas y en las curvas de muy baja velocidad. Somos buenos ahí, pero acá necesitamos esa carga aerodinámica que nos falta y sufrimos«, cerró el argentino, que marcha 12° en el campeonato con 35 puntos.