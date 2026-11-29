El músico cantó en el altar de su boda en San Miguel de Tucumán ante Mayra Deleo, sus hijos y el arzobispo Carlos Sánchez.

Nahuel Pennisi protagonizó uno de los momentos más emotivos de su casamiento con Mayra Deleo al cantar el «Ave María» frente al altar de la parroquia San Juan Bosco, en San Miguel de Tucumán. La celebración religiosa tuvo lugar este sábado 28 de noviembre y reunió a familiares, amigos y a los dos hijos de la pareja, Mateo, de 7 años, y Alma, de 4.

El rito religioso contó con la presencia del arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, y tuvo a la música como eje central cuando el cantante tomó el micrófono para dedicarle la pieza a su esposa. La interpretación conmovió hasta las lágrimas a Mayra Deleo y generó una fuerte emoción entre los invitados presentes en el templo.

La elección de la provincia tucumana para sellar el matrimonio significó el cierre de una historia que comenzó allí en 2017, durante una gira laboral del artista. En aquel entonces, ella trabajaba en una productora familiar que contrataba sus presentaciones y lo acompañaba en entrevistas y tareas de prensa antes de consolidar su vínculo y formar una familia.

De un mate fallido en el Parque 9 de Julio a una vida compartida

Antes de formalizar el noviazgo, Pennisi y Deleo atravesaron una etapa de acercamiento marcada por los primeros viajes a Tucumán. El músico recordó en entrevistas que llegó a invitarla a tomar mate en el Parque 9 de Julio a las tres de la madrugada, un encuentro que finalmente no se concretó pero que formó parte de los inicios del vínculo.

Con el correr de los años, la relación creció y Mayra Deleo se convirtió también en mánager del cantante, acompañando de cerca su recorrido profesional. Juntos construyeron su hogar y criaron a Mateo y Alma, testigos directos de la ceremonia de este sábado.

El momento vivido en el altar tucumano se sumó a otro episodio reciente en el que la música y una celebración religiosa marcaron la agenda del intérprete. Un mes antes de la boda, el arzobispado lo había contactado para consultar su disponibilidad con vistas a cantar ante el papa León XIV en el encuentro de jóvenes previsto para el 10 de noviembre.

Sobre aquel aviso, el artista había contado que la confirmación llegó un domingo por la mañana tras semanas de incertidumbre en torno a la visita papal: «Me tomó por sorpresa y por partida doble», expresó entonces al recordar el instante en que recibió la noticia junto a su pareja y sus hijos.