Qué dijo el Papu Gómez en la despedida de Messi: de las inéditas comparaciones a los elogios

En una noche completamente emotiva, Lionel Messi disputó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina y se despachó con un gol, dos asistencias y un conmovedor discurso luego del triunfo ante Benín.

Alejandro «Papu» Gómez, quien fue parte del plantel que obtuvo la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, tuvo su papel en esta despedida, aunque lejos de la cancha. El actual futbolista del Forte Virtus de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos fue comentarista en una transmisión kuwaití en la plataforma Shasha Sports.

«Hoy es un día muy histórico y un mal día, especial, porque Messi se despide de la Selección Argentina. Creo que, en mi opinión, es quizá el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, este día es triste para nuestra selección», aseguró el volante en primera instancia, quien luego de la consagración en Qatar quedó excluido del grupo y no volvió a ser convoado por Lionel Scaloni.

Luego, el Papu realizó comparaciones que llamaron la atención: «El cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el cerebro humano normal. Porque, técnicamente, hay miles de jugadores que no pueden igualarlo técnicamente en el control del balón, la velocidad, los pases, el regate y demás. Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci».

«Tiene algo extra, más que una persona común», continuó. «No lo sé. Pero quizá en su cerebro, digamos que cuando juega al fútbol, todo… para él, parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad», se explayó.

El Papu no fue el único jugador que formó parte de la Scaloneta que faltó a la despedida del 10. Además de él, Paulo Dybala y Nahuel Molina no fueron autorizados por la Roma para viajar hacia Buenos Aires, mientras que Franco Armani se quedó en Colombia por un compromiso de Atlético Nacional. Además, una ausencia que llamó la atención fue la de Gonzalo Montiel, que no fue convocado por el DT y no dijo presente en el Monumental.