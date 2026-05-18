Racing pretende extender el contrato de Marcos Rojo: ¿se queda o se marcha libre?

La situación de Marcos Rojo en Racing cambió por completo en los últimos meses. A comienzos de año buscó emigrar a Estudiantes pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, luego perdió terreno en el equipo tras su flojo partido ante River -que incluyó una insólita expulsión- y ahora volvió a meterse entre los habituales titulares de Gustavo Costas.

De hecho, el defensor fue titular tanto en la victoria por 1-0 frente al Pincha en los octavos de final del Torneo Apertura como en la derrota ante Rosario Central por los cuartos. Además, todo indica que volverá a estar desde el arranque el próximo jueves, cuando la Academia reciba a Deportivo Caracas por la Copa Sudamericana.

El contrato de Rojo finaliza el 30 de junio de 2026 y la dirigencia de Racing ya trabaja para extenderlo hasta diciembre. Según informó Racing de Alma, la cuestión económica no sería un inconveniente, ya que el club cuenta con una cláusula que le permite prolongar el vínculo automáticamente hasta fin de año.

En ese contexto, la decisión final quedará en manos del propio futbolista. A principios de 2026, Rojo intentó marcharse libre a Estudiantes, club en el que se formó, aunque las negociaciones no prosperaron porque ni el jugador ni la institución platense quisieron hacerse cargo del resarcimiento económico exigido por Racing. Sin embargo, el panorama cambió con el correr de los meses y hoy su regreso al Pincha no parece estar en consideración. Además, en la visita a 1 y 57 por los octavos de final fue chiflado por el público local en cada intervención.

El zaguero llegó a la Academia a mediados de 2025 y desde entonces disputó 18 partidos oficiales, 15 de ellos como titular. Además, la probable salida de Agustín García Basso en el próximo mercado de pases aumenta las chances de que Rojo continúe en el equipo de Costas.