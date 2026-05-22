Racing quedó eliminado de la Sudamericana, Costas habló de su futuro y Maravilla se disculpó con los hinchas

Racing empató 2-2 con Caracas en el Cilindro de Avellaneda y se despidió de la Copa Sudamericana en la quinta fecha, sin chances siquiera de acceder al repechaje para ingresar a los octavos de final.

El equipo de Gustavo Costas estaba obligado a ganar para mantener viva la ilusión de clasificarse al repechaje, pero igualó un partido insólito y quedó con 5 puntos, detrás de Caracas, con 9, y Botafogo, con 13. En tanto, el colista es Independiente Petrolero, que perdió todos sus encuentros.

Apenas comenzó el partido, antes del minuto de juego, Gabriel Rojas marcó un gol en contra para que la visita se pusiera 1-0. Sin embargo, Gastón Martirena empató cuatro minutos después y, a los 37, Adrián «Maravilla» Martínez adelantó a la Academia tras un polémico penal sancionado por el árbitro colombiano Jhon Ospina.

¡PENAL PARA RACING POR MANO DE MAGO! ¿Qué te pareció?



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Ya en el complemento, el conjunto venezolano encontró la igualdad. Tras un cabezazo de Jesús Quintero, Matías Tagliamonte atajó, la pelota picó cinco veces en el travesaño y, cuando cayó, Adrián Fernández asistió de cabeza a Irving Gudiño, que marcó el 2-2. Todo Racing reclamó una falta sobre el arquero, que recibió un empujón, pero ni el árbitro ni el VAR intervinieron.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡¿QUÉ HIZO TAGLIAMONTE?! El arquero de Racing no pudo sacar la pelota y Gudiño aprovechó para anotar el 2-2 de Caracas. ¿Había falta del delantero?



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A los 35 minutos, Maravilla tuvo en sus pies la chance del 3-2 y de mantener con vida la ilusión de la clasificación. Recibió solo en el segundo palo un pase de Martirena y únicamente debía empujarla. Sin embargo, demoró en controlar la pelota y le dio tiempo a Christian Larotonda para cerrar y evitar el gol, resultado que aseguró la clasificación de Caracas al repechaje.

¡¡VOS NO, GOLEADOR!! ¡¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ MARAVILLA MARTÍNEZ ANTE CARACAS!!



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Las declaraciones de Gustavo Costas y Maravilla Martínez

«El culpable soy yo, nada más», señaló en primera instancia Gustavo Costas, quitándoles responsabilidad a los errores puntuales de sus jugadores.

«Tuvimos muchos errores, lo mismo que nos pasó en otros partidos. Hicimos muy poco. No dimos lo que veníamos dando en estos dos años. Este semestre no llegamos a nada de lo que nos habíamos propuesto. Fue muy malo», analizó el entrenador.

"EL SEMESTRE FUE MUY MALO. NO DIMOS LO QUE VENÍAMOS DANDO DURANTE DOS AÑOS". Luego de la eliminación en Fase de Grupos de la #Sudamericana, Gustavo Costas se presentó en conferencia de prensa y fue muy autocrítico con su Racing. pic.twitter.com/FTgXLRFTMT — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

A la hora de hablar sobre su futuro, el director técnico evitó confirmar su continuidad. «No se pueden tomar decisiones en caliente, se tienen que tomar cuando se enfríe un poco. Después veremos. En estas situaciones hay que tranquilizarse y analizar lo que viene», expresó.

"AHORA EN CALIENTE NO PODÉS TOMAR ESAS DECISIONES…"



😱 Luego de un durísimo golpe como la eliminación en Fase de Grupos de la #Sudamericana, Gustavo Costas fue consultado sobre su CONTINUIDAD como entrenador de Racingpic.twitter.com/T6e590RPU5 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

Por último, fue consultado por el mercado de pases y su importancia a la hora de planificar lo que viene. «No sé si el club tiene plata para traer lo que uno quiere. No podemos tomar decisiones ahora. Tenemos que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el club. El mercado está muy caro», sentenció, en declaraciones que dejaron entrever la necesidad de un respaldo de la dirigencia encabezada por Diego Milito para reforzar el plantel.

Por su parte, Maravilla Martínez se hizo cargo de la oportunidad desperdiciada. «No encuentro las palabras. Estoy angustiado porque tuve la oportunidad en mis pies. La cancha estaba rápida y no me la esperaba. No pude terminarla y me voy con esa imagen», señaló.

"NO ENCUENTRO LAS PALABRAS"



Adrían Maravilla Martínez lamentó errar el gol que pudo darle vida a Racing en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



La Academia quedó eliminada a falta de una fecha.@brualeotti en #DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/VpozjUx1Lb — DSPORTS (@DSports) May 22, 2026

«Fue la suma de varios partidos en los que no se nos dieron las cosas y el resultado fue quedarnos afuera. Da mucha angustia porque esta Copa ya la ganamos y creíamos que podíamos repetir», agregó el delantero.

«Pedirle disculpas a la gente porque este club merece competir todas las Copas y de esta manera no dejamos una buena imagen. Vamos a tratar de mejorar para lo que viene», concluyó.

Cabe resaltar que el equipo de Costas disputó sus tres partidos como local sin público debido a la sanción impuesta por Conmebol tras el recibimiento ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores 2025, una ausencia que se hizo sentir. Además, Racing quedó eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura frente a Rosario Central y ahora se viene un mercado de pases clave, en el que la dirigencia de Milito deberá definir si mantiene a Costas como entrenador y cómo rearmar el plantel.