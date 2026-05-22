Franco Colapinto tuvo problemas en su Alpine y no participó de la única práctica del GP de Canadá

Colapinto no pudo volver a salir a pista y regresará a la acción en la Qualy de la Sprint.

Franco Colapinto volvió a las pistas en el Gran Premio de Canadá. Tras el 7° puesto en Miami, el argentino regresó a la acción en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

El fin de semana no arrancó de la manera esperada para Franco. Transcurridos solamente 5 minutos de la única práctica libre y en su primera vuelta, el argentino reportó problemas en su monoplaza: «Mi acelerador no funciona«, le dijo por la radio a sus ingenieros.

Menos de 5 minutos de Práctica y hay problemas para Franco Colapinto: ¡no funciona el acelerador!



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Luego de una recta, el A526 bajó la velocidad drásticamente y el piloto de Alpine debió ingresar rápidamente a boxes para tratar de solucionar el problema. La preocupación creció en los minutos posteriores, cuando se lo vio a Colapinto bajar del auto con un visible enojo ante la dificultad técnica.

Tras la gran incógnita, Alpine se encargó de revelar cual era la falla en el auto del argentino. La escudería francesa confirmó que se trata de una falla en la unida de potencia en el sector eléctrico.

Fue una sesión accidentada, ya que Liam Lawson (Racing Bulls) debió abandonar la pista unos instantes después del incidente del argentino. Por dificultades en la dirección, al neozelandés se le paró el auto en mitad del circuito, lo que derivó en un Virtual Safety Car.

Antes de llegar a la mitad de la práctica, hubo otra bandera roja. Alex Albon (Williams) se pegó contra el muro y debió abandonar el entrenamiento, generando que todos los autos vayan a boxes y la práctica se frene por más de 10 minutos.

Para cerrar una práctica caótica, Esteban Ocon (Haas) perdió el control de su auto y rompió el auto. El mejor tiempo fue de Kimi Antonelli. Lo siguió George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari)

Tras no poder salir a pista, el argentino volverá a la acción por la tarde. Desde las 17:30, se realizará la Clasificación de la Sprint, que determinará los puestos de salida de la carrera corta del sábado.

Los horarios del Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

17:30 – Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo

13:00 – Carrera Sprint (23 vueltas)

17:00 – Clasificación

Domingo 24 de mayo