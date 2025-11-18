¿Racing-River con público? La Aprevide le levantaría la sanción a la Academia

El lunes por la tarde se dieron los resultados y el próximo lunes a las 19:30 tendremos un nuevo Racing-River por los octavos del Clausura, donde se volverán a cruzar Costas y Gallardo tras el choque por Copa Argentina. Además, Maxi Salas regresará a Avellaneda tras su polémica salida.

Tras la oficialización del duelo, comenzó un rumor que con el pasar de las horas tomó más fuerzas. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) estaría evaluando levantar la sanción a la Academia y jugaría vs. River con una parte del aforo.

Luego del gran recibimiento frente a Flamengo por las semis de la Copa Libertadores, el club de Avellaneda fue sancionado con tres partidos sin público, de los cuales se cumplió solo uno el pasado 8 de noviembre.

El organismo levantaría el castigo pura y exclusivamente porque el partido es un clásico y hay mucho en juego. Esta decisión sería totalmente contradictoria con la dureza inicial del fallo, que decía que los próximos tres partidos como local se debían jugar “estrictamente sin público y a puertas cerradas, asegurando que no concurra ningún asistente al estadio”.

En las próximas horas, las autoridades se reunirán con los dirigentes de Racing para definir si se termina la clausura del estadio. También existe la posibilidad que la sanción se ponga en suspenso y se levante solo para este encuentro.

La última opción para Racing

Por otro lado, yendo a lo estrictamente deportivo, uno de los dos no jugará la Copa Libertadores 2026. Para clasificar al próximo certamen continental, a la Academia solo le queda salir campeón del Clausura. De esa forma, se meterá directo en grupos.

El equipo de Gallardo, en cambio, tiene otra opción: si no da la vuelta olímpica, debe esperar que Central, Boca o Argentinos obtengan el título y liberen un cupo en la tabla anual.

Gallardo recupera soldados

El Muñeco arma el equipo para una batalla. Y podrá disponer de futbolistas que no estuvieron en el último compromiso contra Vélez. Se trata de Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel (cumplieron una fecha de suspensión), Kevin Castaño y Matías Galarza (convocados a su selección). De los mencionados, el único que no sería titular sería el mediocampista paraguayo.

La presencia de Facundo Colidio se definirá en las próximas horas. El delantero cumple 3 semanas desde su desgarro y llegaría con lo justo para enfrentar a Racing. Aunque no sería un problema para Gallardo, que repetiría la delantera Salas – Driussi.