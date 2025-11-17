El tremendo enojo de Gallardo con un periodista: «¿De verdad me vas a preguntar eso? No te lo voy a permitir»

River continúa agonizando. Este domingo, por la última fecha del torneo Clausura, empató sin goles frente a Vélez y no aseguró su pasaje a la Copa Libertadores. Las únicas alternativas para clasificar a la cita continental son salir campeón o que Central, Boca o Argentinos se queden con el título y liberen cupo.

Con el enojo a flor de piel, Marcelo Gallardo fue a la conferencia de prensa post partido y protagonizó un fuerte cruce con un periodista. Jorge Magnino, cronista de River Monumental, le hizo una pregunta que no le gustó para nada al DT: «Te quiero preguntar si tenés la misma autoexigencia que en tus primeros 8 años«.

Al momento de la consulta, ya la cara del Muñeco demostraba incomodidad. Tal es así que se tomó unos segundos para responder: «¿De verdad me preguntas eso? ¿Vos crees que no? Del funcionamiento del equipo me hago cargo. Pero no me vas a venir a decir a mi si soy exigente conmigo o querer generar esa duda. No te lo voy a permitir, porque sé lo profesional que soy, la exigencia que tengo conmigo y para este club», lanzó el entrenador.

Pero no quedó ahí, porque siguió: «Si vos querés analizar el resultado, está perfecto. Son negativos y los asumo. Eso no quiere decir que yo no me preocupe o que no tenga la convicción. Eso no te lo voy a permitir, porque es meterte con mi profesión«, finalizó el DT, que en los últimos partidos viene teniendo varios cruces con algunos periodistas a causa de los malos resultados del equipo.

La cautelosa respuesta ante la no clasificación a Copa Libertadores

Luego del pobre de River frente al Fortín, al Muñeco también le preguntaron sobre la cuarta posición de su equipo en la tabla anual, que hasta el momento lo estaría dejando afuera de la Copa Libertadores. Pero Gallardo fue cauteloso y no quiso hablar del tema: «Voy a contestar sobre eso cuando esto termine, después veámoslo cuando tengamos todas las cartas arriba de la mesa«, dejando en claro que el Millonario todavía tiene chances.

El posible rival en los playoffs y cuándo se daría el Superclásico

Con el punto obtenido en el José Amalfitani, River ya sabe que terminó en la 6° posición de la zona B. Por una floja primera fase, deberá jugar de visitante los octavos de final, pero todavía no tiene rival y hay varias alternativas.

El enfrentamiento se definirá esta tarde, cuando se cierre el grupo. Hasta el momento se estaría viendo las caras contra Unión, pero si el Tatengue hoy gana quedaría 2° y el rival de River sería nada más y nada menos que el Racing de Costas. También puede llegar a ser Barracas si se da una serie de resultados. Al Muñeco solo le queda esperar y mejorar, eso está más que claro.

Lo que ya está claro es cuándo podrían cruzarse nuevamente River y Boca. Como cada uno ya tiene definida su posición, se sabe que el Superclásico podría darse en semifinales y en La Bombonera, ya que el Xeneize terminó la fase de grupos en una mejor colocación.