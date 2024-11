Rafa Nadal, ambicioso hasta el final: “No vine a retirarme, vine a ganar la Copa Davis”

Este martes dará inicio la fase final de la Copa Davis 2024, donde el equipo de Argentina tendrá una difícil parada con Italia en los cuartos de final, pero el foco principal estará puesto en España, que enfrentará a Países Bajos en lo que será la despedida de Rafael Nadal. El astro español, que anunció su retiro luego del certamen, habló en conferencia de prensa y dejó en claro que no está ahí solo ‘para retirarse’ sino que quiere ser campeón.

«Estoy para ayudar al equipo», afirmó Rafa.

“No estoy aquí para retirarme, estoy para ayudar al equipo a ganar. En los últimos dos meses y medio he intentado trabajar lo más duro posible”, aseguró Rafa, que no sabe cómo rendirá si le toca jugar algún partido ya que lleva “meses jugando muy poco en le circuito” pero que se ha preparado “al máximo para llegar lo más preparado posible”. “Los demás son especulaciones y no me gusta hacérmelas. Lo haré con la máxima ilusión y determinación”, agregó.

Saca Rafa, está listo para devolver Alcaraz. Se viene la última función de un crack.

Pese a que su participación dentro de la cancha no está asegurada, puede que dispute algún partido aunque sabe que no existe una despedida ideal. “Se acaba una época, han sido muchos años compartiendo muchos de ellos. Llevo muchos años en el circuito y entiendo que mucha gente ha crecido viéndome jugar. Pero bueno, es parte de la vida misma y ahora me toca a mí“, expresó.

Una imagen clásica de Nadal, con el drive a la carrera.

“No hay despedida ideal, no es algo que me preocupe, mi despedida será la que vaya a ser. Sería fantástico estar todos competitivos e intentando ganar la Copa Davis. Voy a disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera o estando en la pista ayudando”, completó.

En un alto de la práctica, mimos con Charly.

La mirada fija en otra conquista. España es local y quiere quedarse con la Davis.

Ganador de 22 Grand Slams y rey del polvo de ladrillo, Rafael Nadal decidió poner fin a su carrera como tenis profesional, pero quiere competir hasta el final. ”La despedida no tiene por qué generar ninguna importancia, la despedida va a ser y no hace falta comparar. No nos tiene que distraer. La habrá, porque las cosas en la vida tienen un principio y un fin, pero en la cabeza de todos lo importante es la Davis”, declaró ante medios de todo el mundo.

Después de la práctica, Rafa dio una conferencia de prensa.

“La decisión de retirarme la tenía tomada de hace algún tiempo, pero me he querido dar la oportunidad porque me gusta tener la certeza de que lo que hago es lo que quiero hacer y no quedarme con la duda de qué hubiera pasado. Quería tener la tranquilidad de haberme ido con el esfuerzo”, dijo más tarde.

Vamos a la red. No era su fuerte, pero a veces le rendía.

“No he terminado quemado del tenis como ha terminado otra gente. Si pudiera, seguiría jugando al tenis, pero no tengo oportunidad de jugar al nivel que me compense a nivel personal. No estoy preocupado por el próximo capítulo de mi vida. Echaré más de menos el sentimiento de competir, el estar en la pista y sentir la atmósfera de los aficionados”, cerró.

¡Qué pensará Alcaraz! Charly ya se hizo cargo de la posta.