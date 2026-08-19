Rahue Classic 2027: la carrera de ciclismo con final en el alto de la icónica cuesta

Se viene la primera edición de Rahue Classic. ¿De qué se trata? De unir en bicicleta Villa Pehuenia con la icónica cuesta neuquina. Serán 93 kilómetros, con el lago y el río Aluminé como testigos principales. El final será en el punto más alto del Rahue y ante otro gigante que vigila: el volcán Lanín. Neuquinidad al palo, en un día que seguramente quedará grabado: 20 de febrero de 2027. La organización ya está en marcha.

Se trata de una novedosa propuesta para el ciclismo de montaña porque la gran diferencia estará en ese cierre, con una exigente subida. 13 de esos 93 kilómetros serán la parte más dura de la prueba. El evento está en armado por Patagonia Eventos y la colaboración de la municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue.

La carrera tendrá tres disciplinas. Las categorías MTB y Gravel recorrerán 93 kilómetros, mientras que la prueba de E-bike tendrá una distancia de 50, con largada desde el camping Ruka Kalkin, en Aluminé. En las dos más largas, la partida será desde el muelle turístico de Pehuenia.

Una carrera también por equipos

Rahue Classic tendrá una modalidad de equipos para las categorías MTB y Gravel. Cada equipo podrá estar integrado por hasta seis participantes y deberá contar, como mínimo, con una mujer. Para determinar la clasificación se tomarán los tiempos de los tres mejores hombres y de la mujer de cada team. Se premiará a los tres mejores.

La organización trabaja sobre diferentes puntos estratégicos para que los acompañantes y el público puedan seguir el desarrollo de la competencia. Uno de los principales será el Puente del Rahue, que funcionará como punto de encuentro para quienes acompañen a los corredores y como referencia para el operativo de regreso.

El cierree de la carrera será en subida, con 13 kilómetros muy exigentes.

Otro sector previsto es el destacamento de Vialidad Provincial, ubicado aproximadamente en el kilómetro 4 del tramo final, antes de llegar al Mirador del Rahue. Desde allí se podrá observar de cerca uno de los sectores decisivos de la carrera.

La organización establecerá horarios para el acceso a los sectores superiores de la Cuesta del Rahue. Una vez alcanzado el horario límite que se determine, se restringirá el ingreso para ordenar la circulación y preservar la seguridad de corredores y espectadores.

Preinscripciones abiertas

La organización confirmó que ya está abierta la preinscripción para reservar un lugar. Los participantes pueden realizar una seña inicial de 20.000 pesos y el saldo podrá abonarse posteriormente en hasta tres cuotas. La promoción de preventa es por tiempo limitado.

La propuesta busca sumar una competencia capaz de convocar a deportistas de distintos puntos del país y convertirse en una nueva alternativa para el ciclismo de montaña en la cordillera neuquina. Para más data se puede ingresar en www.rahueclassic.com.