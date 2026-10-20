Rally Dakar 2027: por los conflictos en Medio Oriente, la competencia volvería a África tras 20 años

La compleja situación que se vive en Medio Oriente parece no tener solución. Por el contrario, el conflicto bélico se incrementa con el paso de las semanas y ello obliga a muchas disciplinas deportivas a reprogramar sus calendarios de actividades.

Al igual que la F1, que aún no confirmó qué sucederá con el cierre de la temporada 2026, el Rally Dakar 2027 todavía no tiene garantías para poder iniciarse y llevar a cabo su recorrido en Arabia Saudita, por lo que la empresa que está a cargo del evento, Amaury Sport Organisation (ASO), desde hace meses trabaja analizando un “Plan B”.

Según medios internacionales especializados, es inminente el anuncio y la confirmación de un cambio de escenario de la competencia. La misma, propiciada por el contexto citado, regresaría al continente africano tras dos décadas (ver abajo). Aunque parte del evento también podría desarrollarse sobre Europa.

Si bien el 6 de mayo pasado se informó el recorrido para 2027 en Arabia, los equipos recibieron en los últimos días una comunicación oficial de parte de ASO, en la que se les informó que seguían muy de cerca todo lo que estaba pasando. Los ataques del pasado 10 de octubre a los aeropuertos de la capital, Riad, y de Abha, en el suroeste de dicho país, incrementaron el estado de alerta.

El clima hostil se intensificó y varios equipos oficiales de autos y motos amenazaron con no presentarse a la competencia. Las fábricas no quieren exponer a sus pilotos y al resto de los integrantes de sus equipos.

Las gestiones entre ASO, a cargo del director de la carrera, David Castera, y el Gobierno saudita se intensificaron en los últimos días. Y en la víspera comenzó a circular información privada sobre el cambio de escenario. La carrera se disputaría del 9 al 22 de enero de 2027, con un recorrido que tendría a Marruecos como principal escenario y posiblemente a España como punto de conexión europeo.

La modificación sería excepcional y surgiría de un acuerdo entre los organizadores y Arabia Saudita, que mantiene el vínculo contractual con la prueba. La intención sería regresar a territorio saudita en 2028, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

¿Cómo sería la edición 2027?

El nuevo Dakar conservaría buena parte de su estructura habitual: un prólogo, 12 etapas y aproximadamente 4.500 kilómetros de pruebas especiales. Todavía resta definir las ciudades de largada y llegada, además de la sede que albergará la jornada de descanso.

La última edición africana se disputó en 2007. Un año después, las amenazas terroristas en Mauritania provocaron la cancelación de la prueba y, en 2009, la competencia desembarcó en Sudamérica. Argentina y Chile fueron los primeros anfitriones de una etapa que se extendió hasta 2019 y también incluyó a Perú, Bolivia y Paraguay.

En 2020 llegó otra mudanza, esta vez a Arabia Saudita, que recibió siete ediciones consecutivas. El proyecto original contemplaba mantener allí la carrera hasta enero próximo, pero, como se apuntó, el agravamiento del conflicto en Medio Oriente y los ataques registrados en territorio saudita obligaron a buscar una alternativa.