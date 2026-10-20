Paritarias judiciales en Neuquén: Sejun rechazó la oferta del TSJ y anunció paro el jueves

El sindicato se movilizó ayer a las puertas del TSJ para presentar formalmente el rechazo a la oferta y solicitar otra mesa de negociaciones. Foto: gentileza prensa Sejun.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) declinó este lunes la oferta salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y anunció nuevas medidas de fuerza, que incluyen un paro este jueves en la capital con posibilidad de movilización.

«Lo rechazamos por insuficiente», sostuvo el secretario general de Sejun, Santiago Alonso, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Además, indicó que el gremio solicitó una nueva mesa de negociación con el órgano judicial.

«Estamos pidiendo que en principio se reconozca el reclamo»

Alonso explicó que a fines de agosto el gremio solicitó revisar el acuerdo salarial. «En nuestro acuerdo teníamos una cláusula gatillo de que si habían variaciones en las negociaciones de otros sectores nosotros teníamos la posibilidad de revisar nuestro acuerdo«, precisó.

«Pedimos que se revisara nuestro acuerdo y solicitamos que se incorpore a nuestra paritaria el 4% (de aumento) al mes de noviembre y el 3% en enero que es lo que consiguieron resto de los estatales en su negociación a mediados de año», detalló.

Contó que en la última negociación paritaria el viernes 16 de octubre el TSJ ofreció un aumento del 2% para noviembre y propuso discutir la pauta salarial de 2027 bajo el mismo esquema de actualización por IPC que el gremio percibe actualmente, con vigencia durante todo el próximo año.

Expresó que «lo rechazamos por insuficiente y además le sumamos un pedido de recategorización. Una de las pautas de nuestro acuerdo salarial fue los análisis de planta de todas las dependencias del Poder Judicial de la provincia«.

Aclaró que los estudios tienen como objetivo evaluar el funcionamiento de cada oficina para impulsar concursos que permitan a los trabajadores judiciales acceder a ascensos en su carrera.

«Hicimos todos los análisis de planta de las dependencias, lo presentamos en las mesas técnicas, pero ninguno de ellos se materializó«, remarcó el representante gremial.

«La pauta 2027 es un debate que no lo hemos terminado de cerrar porque estamos pidiendo que en principio se reconozca esta parte de este reclamo. En todo caso, si avanzamos con este primer pedido podríamos sin ningún problema discutir la pauta 2027″, afirmó.

Medidas de fuerza establecidas por Sejun

Durante el plenario provincial este lunes, el sindicato definió la siguiente serie de medidas gremiales para esta semana:

Quite total de colaboración: continúa en todas las dependencias judiciales de la provincia.

Martes 20/10: asambleas en los lugares de trabajo.

Miércoles 21/10: retiro provincial a partir de las 11:00 hs

Jueves 22/10: paro de actividades por 24 horas en Neuquén capital que «podría traducirse en una movilización».

que «podría traducirse en una movilización». Viernes 23/10: ingreso a las dependencias a partir de las 11:00 hs para el personal de Neuquén capital.

Lunes 26/10: retiro provincial a partir de las 10:30 hs y Plenario Provincial para evaluar la situación de las negociaciones.

Alonso aseguró que «todas las oficinas del Poder Judicial están abiertas de la provincia de Neuquén durante todas las acciones que nosotros tengamos. Hay funcionarios y magistrados que no adhieren a las medidas y que tienen que darle respuesta a quienes vayan a una oficina a continuar con un trámite o a iniciar uno nuevo».

«Pedimos una nueva mesa y esperamos que sea en esta semana. Por supuesto, si hay una convocatoria por parte del tribunal, las medidas están sujetas a ella. Es decir, que si nos convocan iremos a una mesa de negociación y posterior tendremos un plenario», adelantó.