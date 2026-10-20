Cierre preventivo del paseo costero y el balneario municipal de Centenario por la crecida del río Neuquén

La Municipalidad de Centenario lanzó un comunicado para informar el cierre preventivo del Paseo Costero y del balneario municipal desde este 20 de octubre. La medida se tomó debido a la crecida del río Neuquén y las recientes lluvias registradas.

Cierre preventivo del paseo costero y el balneario de Centenario

Mediante el área de Defensa Civil, se detalló que la prohibición se enmarca en la información publicada por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), que advierte sobre un incremento programado en la erogación de caudal desde el embalse El Chañar.

Ante esta situación, recomendaron a los vecinos que viven o desarrollan actividades en cercanías de la ribera del río Neuquén, «evitar permanecer o realizar actividades en zonas bajas y próximas al cauce».

También solicitaron a la comunidad «respetar las medidas preventivas y las indicaciones de los organismos competentes, para reducir riesgos y cuidar la seguridad de todos».