Raúl Panguilef, el boxeador de Neuquén que busca el título argentino en la FAB porteña

El título argentino es una obsesión para Raúl Panguilef. Desde que está bajo las órdenes de Nicolás Acuña en UpperCross, el boxeador neuquino se propuso ser monarca nacional y este sábado a la noche tendrá su gran chance. El Panqui, con la banda de Sapere en las tribunas, buscará la gloria ante Silio Vilte, por un faja que está vacante.

La pelea será el semifondo de los clásicos festivales que se televisan por TyC Sports, a partir de las 23, y el escenario, la Federación Argentina de Box, en el corazón porteño del barrio de Almagro. Ahí, en tierra de campeones, El Carnicero buscará agregar su nombre.

Sin problemas con el peso

El primer asalto ya está asegurado porque Panguilef no tuvo problemas en dar el peso y marcó 62.500 kilos en la balanza. Su rival llegó a los 63. “Es la mejor preparación que hice como entrenador y la mejor de Panqui como boxeador”, dijo Acuña en la previa. “Hicimos un gran trabajo”, agregó el boxeador, que está ante la posibilidad de su vida.

En el rincón también estará Bruno La Bestia Godoy, viejo conocedor de títulos argentinos y continentales, como púgil y también con la pilcha de entrenador. Sus consejos en esa esquina puede ser determinantes.

El rival, zudo e invicto

Si de estadísticas se trata, hay que decir que Panqui viene de 13 victorias en serie (13-2-2), luego de un arranque confuso, en el que sumó dos caídas y otro par de empates. Después sólo encadenó éxitos y, a los 31 años, buscará el más importante de su carrera. El sueño de ser monarca argentino está cerca, pero también la chance de aparecer en las listas mundiales.

Su rival, apodado El Zurdo, porteño y de apenas 22 años, tiene un palmarés inmaculado de 12 triunfos, sin empates ni derrotas y con 8 definiciones por nocaut. Eso lo transforma en favorito, aunque en el entorno del neuquino apuestan por dar el gran golpe.

En la pelea de fondo cruzarán guantes Junior Zárate y Juan Coronel, por el título Latino OMB mínimo, que también está vacante. La programación empezará a las 21 y esa primera parte se podrá ver por TyC Sports Play, desde las 21. Dos horas más traed irá la de la señal de tevé.