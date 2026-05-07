Neuquén lanzó su propio chatbot con Inteligencia Artificial: para qué servirá

El gobierno provincial puso en funcionamiento este miércoles un chatbot basado en inteligencia artificial (IA), una nueva herramienta digital destinada a la atención al consumidor y la gestión de trámites.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Pablo Tomasini, director provincial de Protección al Consumidor, e Ignacio Armida, director provincial de Planeamiento e Informática, contaron cómo funciona el asistente virtual, cuál es el reclamo más frecuente y qué otras mejoras se desarrollarán.

«Nuestro ministro, Jorge Tobares, nos instruyó tanto a Pablo como a mí en diseñar herramientas de inteligencia artificial para el acceso mucho más ágil de los ciudadanos los distintos trámites«, contó Armida.

También destacó la iniciativa del gobernador Rolando Figueroa «de impulsar un Estado más eficiente, más moderno y cerca de de las necesidades de la gente».

Por su parte, Tomasini explicó que en Protección al Consumidor «teníamos un problema bastante complejo con nuestros mecanismos de comunicación, el 0800 y WhatsApp, que estaban saturados«. A partir de esto iniciaron con la creación del chatbot.

«Buscamos desarrolladores propios de Neuquen y empezamos a construir una inteligencia artificial. No es un enlatado, es un desarrollo que hicimos nosotros entre Protección al Consumidor y Planificación e Informática», remarcó.

Sobre esto, Armida aseguró que el área de desarrollo de su dirección se encargó del diseño del chat mientras que la base de datos y la documentación sobre los reclamos fue proporcionada por el equipo de Tomasini.

Qué es el chatbot y cómo funciona

«Cualquier chatbot es un programa informático, está diseñado para simular conversaciones, en este caso vía texto, y automatiza de esa forma la interacción con los usuarios», detalló Armida.

Para acceder al asistente virtual se debe ingresar al sitio web oficial de Protección al Consumidor y «en el margen inferior derecho va a tener la burbujita que te aparece y te pide un un nombre y una dirección de correo electrónico«.

Los funcionarios del Ministerio de Gobierno explicaron cómo funciona. «Si vos tenés un problema que no somos competentes nosotros para resolverlo, te deriva al organismo que sea competente», describió Tomasini.

Si el reclamo corresponde a la dirección «lo que hace es decirte qué tenés que traer o qué tenés que presentar vía web. También podés ir a una de las 10 delegaciones que tenemos en la provincia y te da las direcciones y los teléfonos«.

Billeteras virtuales y comercio electrónico, principales reclamos

«La mayor cantidad de consultas y denuncias en defensa del consumidor están vinculadas al comercio electrónico, al manejo de tarjetas de crédito y el sistema bancario«, precisó Tomasini.

Reclamos porque se descontó dos veces un pago, extracción desconocida en una cuenta bancaria o productos que se entregaron dañados son algunos de los casos más recurrentes.

«Todo lo que tiene que ver con el mundo electrónico y los mecanismos de pago, tanto de billeteras virtuales, se lleva el 60% de los reclamos que tenemos en Protección al Consumidor«, resaltó.

Próximas mejoras y nuevos proyectos

«Más allá de que está puesto en marcha, durante los próximos tres meses van a hacer todos elementos de prueba también para ir detectando qué cosas pueden ir pasando que vayamos corrigiendo«, afirmó Tomasini.

Y agregó «le vamos a incorporar en breve un voicebot que es para que la consulta ya no sea sólo escrita, sino que pueda ser oral también«.

Por su parte, Armida anticipó que «estaremos ahora encaminando no solo fortalecer este chat, sino tratar de empezar a diseñar otro, fundamentalmente en la oficina de atención del público«.