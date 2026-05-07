Acusaron a un joven de 25 años de compartir decenas de videos de abuso infantil desde Las Grutas

La Justicia de Río Negro imputó a un joven de 25 años acusado de distribuir y almacenar material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en Las Grutas. Según la acusación fiscal, utilizó grupos de Telegram y cuentas de Google para compartir videos entre 2023 y 2025.

De acuerdo a la acusación, el primer hecho ocurrió en mayo de 2023, cuando el imputado habría subido un video de abusos en un grupo de Telegram destinado a compartir ese tipo de contenido.

Cómo detectaron las cuentas donde compartía los videos

El segundo hecho investigado fue en diciembre de 2024. Según detalló la Fiscalía, el acusado compartió ocho videos de abuso sexual infantil desde la misma localidad balnearia. La investigación también incluyó movimientos realizados a través de plataformas digitales.

El tercer episodio señalado ocurrió en mayo de 2025. La acusación sostiene que el imputado compartió 16 videos mediante cuentas de Google. Los investigadores incorporaron informes técnicos sobre correos electrónicos y líneas telefónicas.

La Fiscalía tendrá cuatro meses para avanzar con la investigación.

El cuarto hecho imputado corresponde a la tenencia de archivos. La Fiscalía indicó que, hasta el 29 de julio del año pasado, el acusado tenía en su celular al menos 52 imágenes y 78 videos de abuso sexual infantil.

Los reportes internacionales que iniciaron la investigación judicial

Entre las pruebas presentadas figuran reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo que mantiene convenios con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y con el Poder Judicial rionegrino.

También se sumaron informes elaborados por el Cuerpo de Investigación Judicial de San Antonio Oeste sobre el imputado, además de allanamientos y pericias forenses realizadas por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), dependiente de Procuración General.

La calificación legal aceptada por el juez de Garantías fue la de “distribución de imágenes de abuso sexual infantil” y “tenencia de imágenes de abuso sexual infantil”, agravadas “por ser la víctima menor de 13 años de edad, y en concurso real entre sí”.

El imputado fue asistido por la defensa penal pública, que realizó objeciones durante la audiencia. Tras escuchar a las partes, el juez tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación preliminar preparatoria.