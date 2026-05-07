¿Qué cambios trae la reforma sobre las Pensiones No Contributivas en mayo 2026? Todo lo que necesitás saber

Pensiones No Contributivas: montos de mayo 2026 y qué cambia para los beneficiarios con el nuevo proyecto de ley.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a liquidar los haberes de mayo 2026 bajo un clima de cambios legislativos. Mientras los beneficiarios percibirán un incremento basado en la inflación de marzo, el Congreso analiza una reforma que podría transformar las condiciones de acceso a las Pensiones No Contributivas (PNC).

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo propone que la Pensión No Contributiva sea estrictamente por «invalidez laboral», eliminando la posibilidad de combinar la asistencia con un empleo formal.

Aunque estas modificaciones aún deben ser debatidas en el Senado y Diputados, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigentes los requisitos actuales, asegurando el pago del bono extraordinario para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

ANSES mayo 2026: montos confirmados y fechas de cobro para las Pensiones No Contributivas

Para mayo 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya oficializó los valores que recibirán los titulares de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez. El esquema de cobro queda conformado de la siguiente manera:

Monto final con bono : los beneficiarios percibirán $345.221,87 (incluye el haber base del 70% de la mínima más el refuerzo de $70.000).

: los beneficiarios percibirán $345.221,87 (incluye el haber base del 70% de la mínima más el refuerzo de $70.000). Calendario de pagos: la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará las acreditaciones el próximo lunes 11 de mayo 2026 para documentos terminados en 0 y 1, extendiéndose hasta el viernes 15.

Es importante recordar que, según la Administración Nacional de la Seguridad Social, estas fechas son inamovibles y el bono se deposita de forma automática junto con el haber mensual.

Nuevo proyecto de ley: auditorías y reempadronamiento en las Pensiones No Contributivas

El nuevo proyecto de ley que debate el Congreso introduce mecanismos de control más estrictos sobre las Pensiones No Contributivas. De aprobarse la normativa, la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría de Discapacidad implementarán un reempadronamiento obligatorio para actualizar datos de salud y socioeconómicos.

Uno de los puntos más sensibles del nuevo proyecto de ley es la realización de auditorías médicas periódicas para verificar que el titular mantenga el 66% de incapacidad laboral exigido. Aquellos beneficiarios de las Pensiones No Contributivas que no completen el trámite en los plazos estipulados podrían sufrir la suspensión inmediata del beneficio, buscando así «depurar» el padrón de presuntas irregularidades.

Requisitos vigentes para acceder a las Pensiones No Contributivas en mayo 2026

Hasta que el nuevo proyecto de ley sea sancionado, los requisitos para solicitar una de las Pensiones No Contributivas ante la Administración Nacional de la Seguridad Social no han cambiado. Los aspirantes deben acreditar una incapacidad laboral mediante el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, ser argentinos residentes y no percibir otras prestaciones previsionales.

En el caso de los habitantes de provincias como Neuquén o Santa Cruz, la Administración Nacional de la Seguridad Social continúa exigiendo el informe catastral sellado. La gestión del CMO en hospitales públicos sigue siendo el paso crítico para que la Administración Nacional de la Seguridad Social apruebe nuevas solicitudes de Pensiones No Contributivas durante este período de transición legislativa.