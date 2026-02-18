Recopa Sudamericana: ¿Se suspende Lanús vs. Flamengo por el paro general?

En las últimas horas la CGT convocó a un paro general para el jueves 19 de febrero. La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) ya confirmó su adhesión y generó un cimbronazo en el futbol argentino.

Es que la AFA había programado cuatro partidos de Primera División para esta jornada: Defensa y Justicia vs. Belgrano, San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto, Instituto vs. Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia vs. Independiente. Los encuentros, correspondientes a la sexta fecha del Apertura, no se podrán realizar por el operativo de estado y acceso y se postergaron sin fecha confirmada.

Además de estos duelos del futbol argentino, este jueves estaba programado el partido de ida de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo, que se llevaría a cabo en la Fortaleza granate.

Con este panorama, según el reglamento de la CONMEBOL, el local se deberá hacer cargo de la organización del partido. El equipo del sur de Buenos Aires deberá contratar personal de seguridad privada que no se adhiera al paro. De no poder hacerlo, el partido se jugará a puertas cerradas ante la imposibilidad de postergarlo por el apretado calendario de ambos equipos y por el cumplimiento de una final de tal magnitud.

Por el momento, no hay ningún comunicado oficial de la CONMEBOL, pero se espera que en las próximas horas el ente regularizador del futbol sudamericano aclare la situación e informe cómo se desarrollará el partido.