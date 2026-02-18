Franco Colapinto brilló en los test de la Fórmula 1 y firmó el mejor tiempo de Alpine en la pretemporada

Este miércoles se realizó la primer jornada de la segunda semana de pretemporada de la Fórmula 1. La actividad estuvo dividida en dos bloques de cuatro horas cada uno, donde participaron 21 pilotos.

Franco Colapinto fue protagonista de la tarde/noche en el Circuito de Sakhir, en Bahréin. El argentino tuvo descanso en el primer turno y salió a pista más tarde. El piloto de Alpine realizó 60 vueltas y marcó 1:35.254, el mejor tiempo de la escudería en toda la pretemporada. Con este registro, se ubicó en la 9° posición del día.

Colapinto salió a pista este miércoles.

Fue un test que finalizó con buenas sensaciones, donde pudo sumar kilómetros y experiencia arriba del nuevo monoplaza. Solo tuvo una dificultad: sufrió la rotura de una branquia del cubre motor que el equipo pudo cambiar rápidamente.

En los minutos finales de la práctica, la FIA impulsó un simulacro de largada, donde participaron todos los pilotos de la sesión. Pierre Gasly, compañero de Franco, estuvo en pista durante la mañana y completó 61 giros. El mejor tiempo del francés fue 1:35.898.

El mejor de la jornada fue George Russell (Mercedes), que estableció un tiempo de 1:33.459 en 71 vueltas. La sorpresa del día fue la ausencia de Max Verstappen, que fue el único piloto que no tuvo acción este miércoles.

La actividad para Colapinto continuará este jueves por la madrugada. El primer turno será desde las 4 AM (hora Argentina) hasta las 8. Tras una hora de descanso, regresará a las pistas a las 9 y terminará a las 13. El argentino estará a bordo del A526 durante todo el día y será su última prueba oficial antes del inicio de la temporada de la Fórmula 1.

El viernes será el último día de los test de pretemporada, donde Gasly tendrá exclusividad en pista para Alpine. La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzará en el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo desde el 6 al 8 de marzo.