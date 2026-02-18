Gianni Infantino lanzó una dura advertencia tras el incidente entre Prestianni y Vinícius Jr.

El presidente de la FIFA se pronunció sobre el presunto racismo a Vinicius.

Gianni Infantino se mostró «conmocionado y entristecido» por los incidentes de presunto acto de racismo durante el partido entre Real Madrid y Benfica. La UEFA inició una investigación sobre las acusaciones de Vinicius Jr. de que Gianluca Prestianni utilizó un lenguaje racista hacia él.

El partido de la Liga de Campeones fue detenido durante 10 minutos por el árbitro François Letexier, y ambos equipos abandonaron el campo poco después de que Vinicius le diera la ventaja a su equipo.

La casa madre del fútbol europeo ahora revisará las imágenes del incidente y hablará con Prestianni y Vinicius Jr. como parte de la investigación. Infantino, por su parte, cree que los responsables deben rendir cuentas y enfrentarse a un castigo severo si son declarados culpables de racismo.

El comunicado del presidente de FIFA sobre el incidente entre Vinicius Jr y Prestianni

El presidente de la FIFA emitió un comunicado al respecto este miércoles: «Me sorprendió y entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid. No hay cabida para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad. Necesitamos que todos los actores relevantes tomen medidas y exijan responsabilidades a los responsables«.

Vinicius dijo ser víctima de racismo e Infantino se expresó en sus redes.

«En la FIFA, a través de la Declaración Global contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes«, continuó el suizo.

Por último, Infantino felicitó «al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación. La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!«.