Récord de entrenadores argentinos en el Mundial 2026: dos se enfrentarán en fase de grupos

La escuela argentina volverá a tener una presencia protagónica en la máxima cita del fútbol. Seis selecciones estarán dirigidas por entrenadores nacidos en el país: Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Gustavo Alfaro (Paraguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia) y Mauricio Pochettino (Estados Unidos).

La cifra marcará un hito. Con seis representantes en los bancos de suplentes, Argentina establecerá un récord absoluto en la historia de los Mundiales, en el primero con 48 participantes. Hasta ahora, ninguna nacionalidad había alcanzado esa cantidad de entrenadores en una misma edición. El registro anterior era de cinco y había sido conseguido por Brasil en Alemania 2006. Doce años más tarde, Argentina igualó esa marca en Rusia 2018 gracias a Jorge Sampaoli (Argentina), José Pekerman (Colombia), Ricardo Gareca (Perú), Héctor Cúper (Egipto) y Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita). Ahora, la superará.

En la presente edición, dos de los entrenadores argentinos se enfrentarán en la fase de grupos. El Estados Unidos de Pochettino abrirá su participación el 12 de junio frente al Paraguay de Alfaro en Los Ángeles. Ambos comparten el grupo D junto con Australia y Turquía.

Otro cruce con acento argentino podría darse en los 16avos de final. Argentina y Uruguay, dirigidos por Scaloni y Bielsa, tienen posibilidades de enfrentarse en la primera instancia eliminatoria, aunque para ello deberán finalizar en posiciones determinadas dentro de sus respectivos grupos. La Celeste integra el grupo H junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde y para Bielsa será su tercera Copa del Mundo como entrenador, después de dirigir a Argentina en 2002 y a Chile en 2010.

Por su parte, Lorenzo y Beccacece tendrán desafíos exigentes. Colombia compartirá grupo con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, mientras que Ecuador se medirá con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Ambos seleccionados llegan en crecimiento y buscarán ratificar el protagonismo que mostraron durante el ciclo clasificatorio.

La presencia argentina en los bancos de suplentes tendrá un espejo en Francia, que también contará con seis entrenadores en el Mundial. Además de Didier Deschamps al frente del seleccionado subcampeón del mundo, estarán Sébastien Migné (Haití), Emerse Faé (Costa de Marfil), Sabri Lamouchi (Túnez), Rudi García (Bélgica) y Sébastien Desabre (República del Congo). Entre argentinos y franceses reunirán un tercio de los entrenadores de la Copa del Mundo. Incluso, la cifra pudo haber sido mayor para los europeos: Arabia Saudita despidió a Hervé Renard, verdugo de Argentina en Qatar, en abril y contrató al griego Georgios Donis para encabezar su proyecto mundialista.

El fenómeno contrasta con una ausencia histórica. Por primera vez desde la edición inaugural de Uruguay 1930 no habrá entrenadores brasileños en una Copa del Mundo. La propia selección de Brasil estará dirigida por un extranjero, el italiano Carlo Ancelotti, mientras que ningún técnico nacido en el país vecino logró clasificarse al torneo.