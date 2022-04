Desmienten la muerte de Mino Raiola, representante de reconocidos futbolistas: «Parece que puedo resucitar»

Mino Raiola, representante de conocidas estrellas de fútbol, se encuentra internado en condiciones muy graves y lucha por su vida. En las últimas horas distintos medios italianos habían confirmado su muerte pero tuvieron que retractarse.

Raiola de 54 años lleva un tiempo enfermo. Había sido operado en enero pasado y había empeorado en las últimas semanas: de hecho en las últimas horas se había difundido la noticia de su muerte pero luego fue desmentida, señaló La Gazzetta dello Sport en su sitio web.

“Estoy indignado por las llamadas telefónicas de pseudo periodistas que especulan sobre la vida de un hombre que está luchando”, dijo Alberto Zangrillo, jefe de la Unidad de Anestesia y Cuidados Intensivos de San Raffaele, Italia al diario italiano. Mientras tanto, el propio Raiola publicó un mensaje en Twitter: «Por segunda vez en 4 meses me dieron por muerto, también parece que puedo resucitar».

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.