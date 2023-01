«Una vida se ha acabado por mi culpa», dijo el piloto del Rally Dakar que protagonizó un fatal accidente

Un espectador italiano murió al ser atropellado por un camión en el Rally Dakar 2023. La organización emitió un escueto comunicado ayer, tras el fatal accidente.

El vídeo del lamentable episodio se viralizó en redes sociales. Allí se observa como un camión conducido por el piloto checo Ales Loprais llega a una zona de público y sin advertirlo arrolla a un espectador.

Por la noche, Loprais subió un vídeo a su cuenta de Facebook en el que, además de mostrar cómo sucedió el accidente, aporta una toma desde el interior del camión. En ningún momento pudo ver al espectador ubicado en un lugar tremendamente peligroso.

«Tengo muy malas noticias, que me comunicaron cuando volvía de la novena etapa. Estábamos ya en la cama cuando los comisarios del Dakar me mostraron un vídeo de la carrera en el que golpeábamos a un hombre por error que tomaba fotos de su mujer detrás de una duna. Resultó herido, sintió náuseas y mareos en las siguientes dos o tres horas y tuvo un ataque al corazón cuando iba al hospital«, explicó el piloto, máximo favorito de la categoría.

Rally Dakar: «Una vida se ha terminado por mi culpa», dijo Ales Loprais

«Una vida humana se ha terminado por mi culpa, indirectamente, porque yo era el que conducía. Tengo que admitir que ni yo ni mi tripulación nos dimos cuenta. Tenemos onboard y otros vídeos que así lo prueban. Pero eso no cambia que una vida humana ha terminado. El hombre era italiano, pero no sé su nombre por la investigación. Un hombre de 69 años que venía a ver el Dakar y que desafortunadamente se encontraba detrás de esa duna… y no lo vimos, ninguno de nosotros», añadió el piloto Ales Loprais en el video difundido en sus redes sociales.

«Quiero expresar mis condolencias más sinceras a su familia y amigos. Siento mucho este accidente y me perseguirá durante el resto de mi vida», cerró el checo visiblemente afectado por la situación.