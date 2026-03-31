Refuerzo para Coudet: River oficializó la llegada de Tobías Ramírez

River Plate se movió con rapidez y sorprendió con el fichaje de Tobías Ramírez. Esta mañana, el club de Núñez confirmó la incorporación del ahora exArgentinos Juniors, quien selló su vínculo con la institución de manera hasta 2029.

La operación, que se gestó bajo un estricto hermetismo, se cerró en una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares. La llegada del juvenil de 19 años se destrabó gracias a una ingeniería administrativa que involucró la extensión del préstamo de Galarza Fonda en el Atlanta United de la MLS, liberando los recursos necesarios para que la dirigencia millonaria concrete el fichaje.

Tras someterse a los estudios médicos, Ramírez no pudo ocultar su alegría, aunque mantuvo la cautela hasta la firma del contrato. «Estoy recontra contento; que un club tan importante se interese en uno es muy lindo. Es un sueño», declaró el zaguero que ya está bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

El arribo de Ramírez es visto como una apuesta a presente y futuro. El defensor, que tuvo una participación destacada en el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, no venía sumando los minutos deseados en el Bicho durante los últimos meses.

El desafío de Chacho Coudet

El desafío para el cuerpo técnico del Chacho será recuperar el ritmo de competencia del juvenil. Ramírez no disputa un partido oficial desde el pasado 25 de enero, cuando fue titular en la victoria de Argentinos ante Sarmiento por la primera fecha del torneo.

Esta mañana, en el River Camp tuvo su primer contacto con el cuerpo técnico y sus nuevos compañeros y podría estar en la lista de convocados para el partido ante Belgrano por la fecha 13 del torneo Apertura, en el Monumental.