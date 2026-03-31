Paredes y la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: «Es un sueño, está muy ilusionado»

A una semana del debut de Boca en Copa Libertadores frente a la Universidad Católica, Leandro Paredes habló en una entrevista con el sitio oficial del torneo y tocó diferentes temas: sus ganas de jugar el certamen internacional, el buen presente de los juveniles y el posible arribo de Paulo Dybala a Boca.

«Mucha ilusión de jugar la Copa, es un sueño«, se sinceró. Además, el capitán del Xeneize habló sobre el gran presente de Tomás Aranda en el equipo de Úbeda: «Es uno de los que más me llama la atención por cómo juega, la intención de juego que tiene y su calidad. Ojalá que siga disfrutando y que lo pueda seguir ayudando a qué el crezca y que nos pueda ayudar muchísimo».

El campeón del mundo fue consultado sobre la posibilidad de que Paulo Dybala vista la camiseta del Xeneize, lo que no dudó en responder: «Para mí sería un sueño, lo dije siempre. Él también tiene mucha ilusión, tiene un sueño por cumplir, el de su padre también«.

Paredes y Dybala, muy cerca de compartir plantel en Boca.

Luego, aclaró que todavía no escogió su nuevo destino: «Hay muchas cosas en el medio que seguramente lo llevarán a él a tomar la decisión, sea para para venir o no».

Y cerró con lo trascendental que sería la llegada del actual jugador de la Roma: «Ojalá que se pueda cumplir, ojalá podamos contar con él, porque sería muy importante para todos«

En las últimas horas, se conoció que llegó una oferta al entorno del futbolista. Desde el futbol turco, el Galatasaray insiste nuevamente en llevarse al argentino. La decisión la tomará Dybala junto a su familia. Se espera que en las próximas semanas haya novedades sobre el posible regreso de la Joya al futbol argentino.

El equipo para enfrentar a Talleres

Boca se enfrentará a Talleres este jueves por la 12° fecha del Apertura. Para este duelo, Úbeda realizará modificaciones con respecto al equipo que venció a Instituto en La Bombonera.

El cambio obligado será la salida de Agustín Marchesín, que sufrió un desgarro grado III. En su lugar ingresará Leandro Brey. Otro que seguramente no estará será Leandro Paredes. La figura del Xeneize sería titular en la Selección Argentina y llegaría con poco descanso. Igualmente, viajará a Córdoba.

En tanto, Santiago Ascacibar ya está a disposición del DT, pero no estaría en el once inicial. El Sifón lo cuidaría para el debut por Copa Libertadores frente a U. Católica. El resto del equipo será el mismo que derrotó a la Gloria.

El probable equipo: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Ánder Herrera; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.