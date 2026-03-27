Tobías Ramírez es nuevo jugador de River: llega desde Argentinos Juniors y se suma en los próximos días

En un movimiento silencioso, la dirigencia de River, encabezada por Stefano Di Carlo, incorporó a Tobías Ramírez a sus filas por una cifra cercana a los 5 millones de dólares por el 80% del pase desde Argentinos Juniors. A pesar de que el mercado de pases está cerrado desde el 10 de marzo, el Millonario pudo incorporar por la venta de Matías Galarza Fonda a Atlanta United.

El defensor central de 19 años se sumará en los próximos días a los entrenamientos bajo la conducción de Eduardo Coudet y estará disponible para jugar desde su llegada.

El juvenil fue una de las figuras de la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Chile 2025. Además, su debut en Primera División fue justamente ante River, el 17 de enero de 2024, en el Monumental.

Tobías Ramírez fue titular en el equipo dirigido por Pablo Aimar en el Mundial Sub-20 disputado en Chile.

De esta manera, el Chacho Coudet suma una nueva variante en la defensa de River. Ramírez competirá el puesto con Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz, quien podría marcharse a mitad de año. Además, también contará con Germán Pezzella, que está en la fase final de la recuperación de su lesión ligamentaria.

El defensor solo disputó un partido en lo que va de 2026: fue ante Sarmiento, por la fecha 1 del Torneo Apertura, donde se desempeñó como zaguero por izquierda.

En principio, no estaba en los planes de Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, venderlo. Sin embargo, tras la rápida eliminación del Bicho en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores (en la fase 2 del repechaje ante Barcelona de Ecuador), la dirigencia no vio con malos ojos la oferta de River.