Regata 2023: así fue el cuarto capítulo con un protagonista inédito

La Regata del río Negro siempre entrega escenarios impredecibles. El canotaje de maratón nació para adaptarse a todo tipo de contingencias y en esta travesía la prueba de supervivencia de los palistas se renueva etapa a etapa.

Después de tres días consecutivos con temperaturas de casi 40°, con los participantes al borde de sus fuerzas, en su mudanza al Valle Medio la cuarta etapa de la Regata marcó todo un desafío para los memoriosos. Es que nadie puede calcular con exactitud cuánto tiempo pasó desde la última vez que se corrió un parcial de la Regata bajo la lluvia.

La decisión de la organización de adelantar dos horas el horario oficial de largada para las etapas 2 y 3, motivado por el intenso calor llevó a suponer que para el parcial entre Luis Beltrán y Choele Choel, las condiciones serían similares más allá de que el pronóstico anticipaba una baja en las temperaturas.

En la playa del balneario de Luis Beltrán, en pleno control de flotabilidad a las 8 de la mañana, la temperatura no pasaba los 20° y una tenue llovizna obligaba a echar mano a algún tipo de abrigo que 24 horas antes era impensado. Ante la consulta de RÍO NEGRO a viejos colaboradores de la Regata, con varias décadas dentro de la organización, nadie recordaba que una etapa haya comenzado y terminado con lluvia.

Para los palistas, las condiciones del día fueron una bendición. “Esto es regalo inesperado, fue tremendo el calor que soportamos los primeros días…”, celebró la roquense Cecilia Collueque antes de la largar el parcial, que fue en modalidad contrarreloj para los K2 y K1 senior caballeros y damas. El resto de las categorías largaron de manera habitual.

La prueba cronometrada era la gran posibilidad que tenían los que venían detrás de Franco y Dardo Balboa, los líderes de la general, de recortar distancias en la previa al día de descanso que marca la mitad de la carrera. No hubo caso.

Separados por una luz de 30 segundos, los palistas largaron en soledad en busca del balneario Villa Encantada de Choele Choel, distante a casi 18 kilómetros, la distancia más corta de todas las etapas de la travesía. El orden fue invertido de acuerdo a la general y es por eso que los hermanos Balboa largaron últimos, 30 segundos después de sus escoltas en la general, Manuel Garaycochea y Sebastián Vergauven.

Sin embargo, la chance de achicar distancias con los líderes se esfumó rápido para el bote número 9. Los neuquinos le dieron caza a mitad de recorrido y en el sprint final los superaron por más de un bote.

En el agua, los primeros fueron los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy, quienes cruzaron la boya amarilla con reproches para el bote de Martín García y Martín Mozzicafreddo, por algunos desencuentros en el río con la dupla oriunda de Beltrán. También se sumaron al reclamos los hermanos Caffa, que al finalizar la prueba tuvo dichos muy duros contra el múltiple ganador de la Regata.

Todos los ganadores de la cuarta etapa

K2 senior

Franco Balboa – Dardo Balboa

K2 junior

Vicente Vergauven – Joaquín Catalano

K2 master A

Paul Geoffroy – Maxi Soto

K2 master B

Elio Rivas – Marcos Andía

K2 damas

Andrea Bianchi – Ana Peña

K2 mixto

Daiana López – J.Mozzicafreddo

K1 senior

Julián Salinas

K1 master A

Miguel Gutiérrez

K1 master B

Oscar Morales

K1 master C

Carlos García Medina

K1 master D

Martín Paganotto

K1 damas

Cecilia Collueque

K2 trav. cab. A

Emanuel Gatica – Nicolás Gatica

K2 trav. B

Pablo Bourlot – Maxi Etchevarne

K2 trav. C

Claudio Cerda – Alejandro Cerda

K2 trav. D

Mariano Brun – Enrique Centeno

K2 trav. damas

Valeria Musso – Fanny Imilqueo

K2 trav. mixtos A

Myriam Rivera – Francisco Salgado

K2 trav. mixtos B

Marcela Inda – Pedro Froilán

K2 trav. mixtos C

María Mare – Alberto Silveira

K2 trav. mixtos D

Marcelo Thomas – Miriam Peñalva

520 Cab. A

Guillermo Castillo

520 cab. B

Andrés Busnadiego

520 damas

María Alejandra García