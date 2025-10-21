Regata 2026: se abrieron las inscripciones para poder ser parte de la edición dorada de la travesía

Cada vez falta menos para vivir la edición histórica de la Regata del Río Negro. Los 50 años de la emblemática prueba se vivirán de manera especial, hay una gran expectativa y es por eso que el Náutico La Ribera, el club organizador de la travesía, ya abrió las inscripciones para poder ser parte de la edición dorada.

La Regata 2026 se correrá entre el 8 y el 18 de enero, volverá al histórico formato de 9 etapas con dos días de descanso, y tal como sucedía hasta mediados de los 90′, la prueba sólo estará reservada para las embarcaciones dobles. No habrá K1 en ninguna de las categorías, salvo para el Touring, que por segundo año consecutivo vuelve a ser parte del programa.

En K2 olímpicos las categorías se ordenarán de la siguiente forma: Junior, Seniors, Damas Open, Mixto Open, Master «A» de 35 a 39 años, Master «B» de 40 a 44 años, Master «C» de 45 a 49 años y Master «D» de 50 a 54 años .

Las categorías de Travesía Doble quedaron determinadas de la siguiente manera: Categoría “A” (suma de edades hasta 68 años); Categoría “B”: de 69 años hasta 88 años; Categoría “C”: de 89 años hasta 110 años; y Categoría “D”: de 111 años o más. En Damas las categorías abiertas serán “A” y “B”, mientras que Varones y mixtos serán de la ‘A’ hasta la ‘D’. La modalidad recreativa,Touring, se podrá realizar en simple o doble y será desde los 16 años con autorización de padre, madre o tutor.

La Regata 2026 tendrá 9 etapas y dos días de descanso.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de diciembre y los valores son de $120.000 en una cuota o $150.000 divididos en 3 cuotas de $50.000. El link de la inscripción es: https://www.regatadelrionegro.com.ar/2025/index.php#section_5

Así serán las 9 etapas de la Regata 2026

El punto de partida de la Regata Internacional del Río Negro 2026 será Plottier, al igual que en la edición 2025. Los palistas deberán recorrer 25 kilómetros para culminar la etapa 1 en la Isla Jordan de Cipolletti. Desde el balneario cipoleño partirá la segunda etapa, que finalizará en el Náutico de General Roca, con un recorrido de 40 kilómetros. El día 10 desde allí hasta la Isla 58 de Villa Regina se desarrollará la tercera etapa, con 62 kilómetros, donde se completará el primer tercio de carrera.

Luego del primer día de descanso, la prueba se reanudará con el cuarto parcial en un recorrido histórico y que regresa para esta edición: desde el Balneario de Chelforó hasta el Balneario Municipal de Chimpay con un total de 51 kilómetros. El 13 de enero se disputará la quinta etapa y el punto de partida será la Bocatoma de Luis Beltrán. Los palistas recorrerán 39 kilómetros hasta llegar a la Isla 92 de Choele Choel. Al día siguiente se disputará la etapa 6 sobre un total de 40 kilómetros que unirá la Estancia Ferrari, ubicada en el km 139 de la Ruta 250, y el Balneario Jorge Lavezzo de General Conesa.

Luego del segundo día de descanso, los competidores encararán el tercio final de la carrera. La séptima etapa tendrá 48 kilómetros de recorrido y la largada será el Balneario de Conesa. El arribo será en la Estancia San Bernardo, ubicada en el km 79 de la Ruta 250. La etapa 8 contará con 68 km de recorrido y se largará desde la Balsa de Guardia Mitre hasta el Establecimiento La Cantera. La última etapa tendrá 47 km, y partirá desde La Cantera hasta el Paseo de los Palistas, en Viedma.