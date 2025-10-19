El río tiene hoja de ruta y crece la emoción por la Regata más larga del mundo

La Regata Internacional del Río Negro celebra medio siglo de historia uniendo Neuquén y Viedma a través del río y el esfuerzo de los palistas.

Cincuenta años en los que el río fue más que un escenario: fue compañero, juez y testigo de una pasión que nunca se detuvo. Llega la 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, y con ella, una cita con la historia. Del 8 al 18 de enero de 2026, la emblemática travesía vuelve al agua para escribir un nuevo capítulo de esta aventura dorada. La prueba regresa a sus raíces y da lugar al renacimiento de la Regata larga para esta edición.

Regata más larga del mundo: 10 días de pura adrenalina, nueve etapas y dos descansos

Ya no será una semana de carrera y siete parciales, sino que serán diez días de pura adrenalina, con nueve etapas y dos descansos. Serán jornadas de emoción, uniendo Neuquén y Río Negro a través de la fuerza del canotaje y del espíritu de quienes la viven como una forma de vida.

Antes del nuevo llamado del río, el 15 de noviembre a las 14:00 se estrenará el documental que prepara Diario RÍO NEGRO para honrar a la Regata más larga del mundo. “Una historia escrita en el agua” es un trabajo audiovisual inédito sobre esta competencia, que no solo reflejará la competitividad, sino que también se detendrá en otros condimentos imprescindibles que hacen a esta prueba única y especial.

La edición 50 recupera tramos históricos del recorrido y promete diez días de pura adrenalina sobre el río Negro, un emblema de la Patagonia.

La Regata no es solo una carrera de canotaje: es tradición, es familia, es esa mezcla de sacrificio y alegría que se siente en cada campamento, en cada largada, en cada abrazo en la meta y que se vive a pleno también en las orillas.

El primer contacto de los botes con el agua será el jueves 8 de enero, cuando se largue la primera etapa, que unirá el balneario de Plottier con la Isla Jordán de Cipolletti. Al día siguiente será el turno del segundo parcial, que tendrá como punto de salida el recuperado balneario cipoleño hasta el Paso Córdoba de General Roca. El sábado 10 se disputará uno de los parciales con mayor historia, el más técnico y el más extenso de la Regata.

La tercera etapa unirá Roca con el balneario Isla 58 de Regina, para luego pasar al primer día de descanso de los dos que tendrá esta edición.

Los organizadores manejaron varias opciones para esta edición tan especial. Una fue mantener las siete etapas, pero hacerlas más extensas, con más recorrido. Otra fue disputar once parciales. Sin embargo, la modalidad de nueve etapas, una de las más usadas en la historia de la Regata, fue finalmente la elegida.

Cada etapa es una fiesta: la competencia más larga del mundo combina deporte, tradición, la emoción y la pasión de cientos de familias de la región.

En la edición 2025, la idea de los organizadores fue recuperar kilómetros de competencia en el río: se llegó a los 240 kilómetros, pero la meta es alcanzar los 400. Para el cuarto día de competencia se recuperará un histórico parcial de aquellos años de Regata “larga”. La etapa Chelforó-Chimpay volverá a formar parte del recorrido y será una de las grandes novedades para esta edición dorada.

La salida de la quinta etapa volverá a ser la Bocatoma de Luis Beltrán, que se había dejado de usar hace algunos años, y la llegada será, como siempre, el balneario Isla 92 de Choele Choel. La Estancia Ferrari marcará el inicio de la sexta etapa, que tendrá como punto culminante el balneario de Conesa, donde las delegaciones tendrán el segundo día de descanso antes de encarar la parte final de la competencia.

Luego será el turno de la séptima etapa, con 48 kilómetros de recorrido: la largada será en el balneario Lavezzo de Conesa y llegará a la Estancia San Bernardo, ubicada en el km 79 de la Ruta 250. La octava etapa contará con 68 kilómetros de recorrido: la balsa de Guardia Mitre será el punto de inicio para la penúltima jornada, con llegada al establecimiento La Cantera.

Finalmente, la novena y última etapa tendrá 47 kilómetros: partirá desde allí para llegar al Paseo de los Palistas en Viedma y así concretar la regata más linda del mundo. La Regata del Río Negro no es solo una competencia: es un símbolo de superación, el encuentro entre la naturaleza y la voluntad humana, entre el sacrificio y la gloria, entre la historia y el presente. Es el testimonio de un sueño que comenzó hace 50 años y que sigue creciendo.