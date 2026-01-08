Regata íntima: historias de hermanos de sangre y también de agua

Oscar Roza, el primer ganador de la Regata, junto a su hermano Coco, en el auditorio del MNBA de Neuquén. Estuvieron presentes en la proyección del documental de la Regata.

A Apenas horas del lanzamiento de la Regata 2026, la comunidad del río y el canotaje se reunió en el MNBA de Neuquén para disfrutar “Una historia escrita en el agua”, el documental producido por el Diario Río Negro para celebrar los 50 años de la Regata más larga del mundo.



Cuando faltaban apenas unos minutos para el comienzo de la película, una persona de pasos lentos y mirada honda, intentaba apresurar la marcha con un bastón como ayuda y un joven que lo tomaba del brazo. Ingresó al auditorio del Museo, se acomodó en la primera butaca cercana a la salida y se sentó a disfrutar de la película.

Las luces de la sala se atenuaban y la curiosidad por saber quién era ese hombre de gestos marcado por las huellas del tiempo, quedaba para después de la exhibición.



Una vez que el público neuquino disfrutó de la película y se multiplicaban las miradas y sonrisas cómplices de la gente que lleva el canotaje en la sangre, Oscar Roza, el primer ganador de la Regata en 1965 junto a Oscar Focarazzo, se sentó en la última fila junto al hombre de presencia serena.

– Don Oscar, quién es este señor que está a su lado…

– Es Coco, mi hermano…

Los ojos del prócer del canotaje neuquino se llenan de satisfacción mientras cruza palabras con Coco, quien era su asistente en la orilla cada vez que Oscar corría alguna prueba.

Ver conversar de aventuras en el agua al primer ganador de la Regata, con 91 años, y a Coco, de 93, es como palpar el tiempo. Es ver como que la historia de repente se hace visible. Alguien allegado a los dos hermanos, nos apunta que hace 15 años que no se ven. No preguntamos por qué, no hizo falta. Decidimos disfrutar el momento.



“Yo también corría, pero no cómo él. A él siempre le gustaba ir primero, en primera línea… Fuimos unos de los precursores del canotaje acá en Neuquén”, nos cuenta Coco mientras Oscar lo mira como sólo se mira a los hermanos, de sangre y también unidos por el río.

“Nos vinimos a reencontrar después de un tiempo largo… Él me ayudaba mucho, me asistía cuando yo corría. Me lleva dos años…”, agrega Oscar, cómo si ese par de veranos de ventaja que porta su hermano, fueran determinantes para estas dos personas donde en sus miradas hay décadas de vivencias y recuerdos.



Más allá de los hermanos Roza, en la sala de MNBA se reencontraron viejas glorias del canotaje neuquino como Juan de la Cruz Labrín, ganador en seis oportunidades de la Regata, y Ariel Basualto, tricampeón de la travesía en K1.

“A mí el canotaje y la Regata me han dado todo. Un nombre en el deporte, una actividad a la que amo y un reconocimiento del que estoy muy agradecido y feliz”, nos asegura Labrín, una de las tantas voces que se ha prestado para el documental.



Ariel Basualto y Juan de la Cruz Labrín, leyendas del canotaje neuquino, en la proyección del documental «Una historia escrita en el agua».

En esta edición dorada, Basualto correrá con su hija menor Isabella, después de haberlo hecho el año pasado junto a su otra hija Agustina, y en el 2018 junto a su hijo mayor, Matías. “Con las más chica cierro la trilogía…”, dice Ariel, dejando en claro que la Regata también es familia.

El documental de la Regata se verá este lunes 12 en Choele Choel, después de la etapa 4; y en Conesa el miércoles 14, horas después de la etapa 6.