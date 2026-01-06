El documental de la Regata del Río Negro se podrá ver hoy en Neuquén

«Una historia escrita en el agua”, el documental producido por el Diario Río Negro y realizado para honrar las 50 ediciones de la Regata más larga del mundo, se podrá ver hoy a partir de las 20:00 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, con entrada libre y gratuita.



Este film es un homenaje a todos los palistas, a los que acompañaron desde la orilla, a los que hicieron posible cada edición y a quienes encuentran en estas historias, un pedazo de identidad. Es una invitación a mirar el pasado, y también el presente, para entender por qué la Regata no es solo un evento deportivo, sino una tradición que se ha expandido a lo largo de los años.

La película se sostiene en tres pilares fundamentales. Primero, los palistas de todas las épocas, verdaderos artífices de esta epopeya que se escribe a fuerza de constancia y resiliencia. Luego, la propia Regata que cada verano renace como una fiesta que une pueblos, generaciones y relatos íntimos. Y por último el río, escenario eterno donde se echa a rodar la memoria, siendo testigo vivo de alegrías, triunfos, derrotas, promesas y sueños.



El documental se estrenó el pasado 15 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura de Viedma y luego fue exhibido en el Auditorio del Diario Río Negro el 4 de diciembre. Las próximas proyecciones del documental serán el lunes 12 en el Cine de Choele Choel y el 14 en Conesa. Por el momento la película no está subida a ninguna plataforma y solo se puede disfrutar en cada una de las exhibiciones programadas.