El documental de la Regata del Río Negro se podrá ver hoy en Neuquén
La película producida por el Diario Río Negro se proyectará hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes, desde las 20:00.
«Una historia escrita en el agua”, el documental producido por el Diario Río Negro y realizado para honrar las 50 ediciones de la Regata más larga del mundo, se podrá ver hoy a partir de las 20:00 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, con entrada libre y gratuita.
Este film es un homenaje a todos los palistas, a los que acompañaron desde la orilla, a los que hicieron posible cada edición y a quienes encuentran en estas historias, un pedazo de identidad. Es una invitación a mirar el pasado, y también el presente, para entender por qué la Regata no es solo un evento deportivo, sino una tradición que se ha expandido a lo largo de los años.
La película se sostiene en tres pilares fundamentales. Primero, los palistas de todas las épocas, verdaderos artífices de esta epopeya que se escribe a fuerza de constancia y resiliencia. Luego, la propia Regata que cada verano renace como una fiesta que une pueblos, generaciones y relatos íntimos. Y por último el río, escenario eterno donde se echa a rodar la memoria, siendo testigo vivo de alegrías, triunfos, derrotas, promesas y sueños.
El documental se estrenó el pasado 15 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura de Viedma y luego fue exhibido en el Auditorio del Diario Río Negro el 4 de diciembre. Las próximas proyecciones del documental serán el lunes 12 en el Cine de Choele Choel y el 14 en Conesa. Por el momento la película no está subida a ninguna plataforma y solo se puede disfrutar en cada una de las exhibiciones programadas.
Comentarios