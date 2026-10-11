Investigan la movilidad de las personas en Neuquén y su zona de influencia

Cómo se movilizan cotidianamente los habitantes de Neuquén, Centenario y Plottier será el centro de una investigación que busca “comprender la dinámica urbana” de la zona de la confluencia y su relación con una provincia transformada por el desarrollo de Vaca Muerta, se informó desde la Universidad Nacional del Comahue, en referencia a un proyecto que propuso estudiar esta red de desplazamientos.

La investigación estará a cargo del doctor en Geografía Germán Pérez y fue seleccionada por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE). El planteo será analizar el sistema de movilidad conectado, donde las decisiones tomadas en una localidad repercuten sobre las demás.



La investigación busca superar la mirada fragmentada y producir información para comprender cómo funcionan esos desplazamientos en conjunto. El investigador explicó que la movilidad no entiende de jurisdicciones sino que las prácticas cotidianas de la población conforman una dinámica territorial, donde las ciudades de la Confluencia funcionan como espacios estrechamente vinculados.



La movilidad es parte de la infraestructura que no se ve pero sostiene la actividad económica regional, se planteó. Conocer la red de desplazamientos, será uno de los aportes centrales de la investigación, se informó.

Otra herramienta con el mismo objetivo

Como parte de la búsqueda de la movilidad sustentable en el área metropolitana la zona, ANIDE y la Defensoría del Pueblo de Neuquén dieron lugar al desarrollo de un sitio web interactivo que presentaron tres alumnos de la EPET N 20 para que los vecinos puedan realizar sus reclamos y sugerencias sobre la movilidad activa (a pie, en bicicleta y movilidad reducida).



Se usará como insumo para el diagnóstico que lleva adelante la mesa de movilidad sustentable que permitirá elaborar políticas públicas para la comunidad.