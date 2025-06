Regional Femenino de básquet: hay fecha de inicio, con 10 equipos de Río Negro y Neuquén

Con la participación de 10 equipos y la nueva denominación de torneo Regional Femenino 2025, el básquet de primera tendrá continuidad en la región. La acción comenzará el próximo 25 junio, con la organización de la Federación del Neuquén y la Asociación Alto Valle.

El certamen será monitoreado por Confederación Argentina de Básquet (CAB), ya que otorgará una plaza jugar la Liga Nacional Femenina. Independiente de Neuquén, uno de los participantes, ya forma parte del grupo de elite, asi que cederá el lugar en caso de consagrarse campeón.

Cuatro de Río Negro, seis de Neuquén

Por el lado de Río Negro serán de la partida Deportivo Roca, Escuela Municipal de Cipolletti, Cinco Saltos y la Escuela Municipal de Bariloche, que jugará todos sus partidos en condición de visitante. El sexteto de Neuquén lo conforman Centenario, Pacifico, Independiente, Biguá, Centro Español y Pérfora.

El plazo para presentar la lista de buena fe vence este viernes y el costo del arancel es de 100.000 pesos, que deberá ser pagado antes del 24 de junio. La acción comenzará el 25 de junio, con Biguá-EM de Cipolletti y Centro Español-Roca; seguirá el viernes 27 con Centenario vs. Pérfora y el sábado 28 se verán las caras Cinco Saltos vs. EM de Bariloche, Pacífico vs. Biguá e Independiente vs. Español.

El torneo será de corta duración porque la última fecha de la fase regular está prevista para el 27 de julio. Los días 1, 3 y 6 de agosto serán las semifinales, mientras que las finales serían entre el 8 y 12 de agosto. Las campeonas de esta zona 7 se ganarán el derecho a jugar la Liga Nacional, que comenzará en octubre, con la presencia de Independiente de Neuquén.

Antes del Regional, habrán campeón local

El domingo 22 de junio, a partir de las 22, Independiente recibirá a Pacífico en la primera final por el torneo local. Los dos vienen de barrrer sus series y buscarán el título en la competencia de primera división, con el objetivo de llegar de la mejor forma al Regional. El juego II está previsto para el martes 24 a las 21:30 en el Viejo Ramírez. En semis dejaron en el camino a Centro Español y Centenario.