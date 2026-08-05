Lluvia intensa y persistente en el Alto Valle: así fue el operativo de asistencia en Roca

La región del Alto Valle atravesó este miércoles una jornada de lluvias persistentes y de carácter extraordinario, con precipitaciones que se extendieron durante gran parte del día y generaron anegamientos transitorios en diferentes sectores de la ciudad.

El fenómeno se produjo luego de varias semanas con precipitaciones inusualmente abundantes, por lo que el suelo ya se encontraba saturado y con escasa capacidad para absorber el agua. Esta situación provocó un importante escurrimiento superficial y motivó el despliegue de un operativo municipal en General Roca para asistir, desagotar y realizar un mantenimiento.

Según los registros difundidos por el Municipio, hasta las 22 se habían acumulado 15 milímetros de lluvia durante la jornada. Con el registro final todavía pendiente, el acumulado mensual ya alcanzaba alrededor de 160 milímetros.

Un mes con lluvias fuera de lo habitual

Los datos permiten dimensionar la magnitud de las precipitaciones registradas durante las últimas semanas en Roca.

De acuerdo con la información oficial, los cerca de 160 milímetros acumulados durante el mes representan un volumen similar al que puede registrarse durante un año considerado muy lluvioso.

En lo que va de 2026, la ciudad acumula 167,6 milímetros de precipitaciones. Al momento del informe, la intensidad de la lluvia se ubicaba en 1,8 milímetros por hora.

Desde el Municipio señalaron que un volumen de agua similar se había registrado semanas atrás, aunque en aquella oportunidad las precipitaciones se distribuyeron a lo largo de casi dos semanas. En cambio, gran parte del acumulado actual se concentró durante una sola jornada.

El suelo saturado dificultó la absorción

Las lluvias previas dejaron al terreno con una capacidad de absorción reducida, por lo que una parte importante del agua caída escurrió por la superficie en lugar de infiltrarse.

En el centro de la ciudad, el escurrimiento se mantuvo activo y controlado gracias al funcionamiento del sistema de desagües pluviales. Según indicaron, esta situación evitó la acumulación prolongada de agua en ese sector.

Sin embargo, en distintos barrios se registraron anegamientos transitorios y se requirió la intervención de los equipos municipales.

Unas 20 familias recibieron asistencia

Desde las primeras horas de la jornada, el Municipio activó un dispositivo de respuesta que combinó asistencia territorial, tareas de desagote y trabajos de mantenimiento urbano.

Hasta las 22 se habían realizado alrededor de 20 intervenciones para asistir a familias afectadas. Uno de los equipos de asistencia social permaneció en la sede de Defensa Civil para coordinar las respuestas, mientras que otro recorrió diferentes barrios para relevar situaciones y brindar ayuda directa.

En paralelo, personal municipal realizó tareas de desagote y trabajos destinados a favorecer el escurrimiento del agua en los sectores más comprometidos. También se llevaron adelante reparaciones y tareas de mantenimiento en calles y espacios públicos.

“Trabajamos desde el primer momento para estar cerca de cada familia que lo necesitó. El personal municipal no paró en toda la jornada, y así vamos a seguir hasta que la situación esté completamente normalizada”, señalaron desde Defensa Civil Municipal.

El operativo continuará este jueves

Las tareas de asistencia continuarán durante la jornada de este jueves, con foco en las familias que registraron mayores afectaciones.

El operativo incluirá la entrega de elementos y materiales para viviendas, además de nuevas tareas de desagote y trabajos de restauración en calles y espacios públicos que resultaron afectados por las precipitaciones.

“Sabemos que todavía hay sectores con agua en superficie, pero el sistema de escurrimiento funcionó y viene funcionando. Apenas cese la lluvia, esperamos una mejora rápida en las próximas horas”, explicó el titular de Defensa Civil, Manuel Carrillo.

Desde el Municipio destacaron el trabajo realizado de manera ininterrumpida por el personal durante la jornada y señalaron que las tareas continuarán hasta que la situación quede completamente normalizada.

Mientras se completan los trabajos de escurrimiento y mantenimiento, solicitaron a los vecinos mantener la precaución al circular por las zonas que permanecen anegadas.