Reunión clave en Racing: la comisión que encabeza Milito se reunió con Vojvoda y definió el futuro del DT

La caída ante Huracán anoche por 2 a 1 agudizó el oscuro presente deportivo e institucional de Racing Club y obligó a la comisión directiva que encabeza Diego Milito a reunirse para definir cómo sigue el camino de la institución, especialmente en cuanto a la situación de su técnico, Pablo Vojvoda.

Este lunes, la mesa chica de la dirigencia se juntó con el entrenador y, horas después, decidió su continuidad al mando del primer equipo de la Academia, a pesar del severo presente que lo encuentra último en el Torneo Clausura Argentino.

La de ayer fue la tercera caída al hilo en el campeonato local, traspié que puso contra las cuerdas la continuidad del DT, el cual llegó al club a mediados de año para suplantar a Gustavo Costas. Si bien la mayoría de los hinchas hicieron público su deseo que no continúe en el cargo, la comisión le dio un nuevo voto de confianza a Vojvoda.

😱 ¡¡VOJVODA HABLANDO SOLO!! Atención al particular momento que vivió el DT de Racing, planeando los cambios luego del 2-1 de Huracán ante Racing en el Ducó. pic.twitter.com/HspcMleXwn — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2026

En conferencia de prensa tras la caída ante el Globo, el técnico hizo autocrítica del complejo momento que atraviesa el equipo, aunque también mostró ganas y voluntad de querer revertir la situación. Tanto Milito como como Sebastián Saja director deportivo lo notaron fuerte y con el apoyo de los jugadores.

«¿Qué abandone a mis jugadores? No es una decisión que me sienta bien con eso. Son semanas que estoy pasando duras, pero semanas que siento apoyo también”, expresó el DT. Aunque también aseguró: «Es una situación extrema y ganar un partido va a descomprimir«.

"SI TODOS DICEN ANDATE, QUE NO SERVÍS… YO NO ME SIENTO QUE NO SIRVO, SIENTO QUE NO GANO PARTIDOS Y ME DUELE"



👊🏼 Vojvoda protagonizó un intenso momento en conferencia, luego de la derrota ante Huracán con la cual Racing sigue ÚLTIMO en la Zona B del #TorneoClausura pic.twitter.com/LR4Vjn0k71 September 14, 2026

Vojvoda fue contundente sobre sus sensaciones, pese al momento de la Academia, que ocupa la última posición de la zona A con cinco puntos a falta de siete fechas para el final de la fase regular del Clausura: «Yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele pero no me siento que soy un entrenador que sirva«.

De los once encuentros que dirigió el ex DT de Santos y Fortaleza, entre otros, solo ganó tres, empató dos y perdió seis. Si bien se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Boca el 27 de septiembre, su continuidad estuvo en discusión.

«Estoy plenamente convencido de que podemos sacar esto adelante. Tenemos el tercer plantel mejor valorado del fútbol argentino, después de River y Boca», cerró el DT.