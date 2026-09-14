Qué significan los colores de las bandejas de carne del supermercado y cuál conviene elegir

Cuando llega el momento de comprar carne en el supermercado, hay un detalle que suele llamar la atención: no todas las bandejas tienen el mismo color. Negras, rojas, amarillas o blancas aparecen en las góndolas y pueden generar la impresión de que cada tonalidad representa una categoría determinada.

Sin embargo, no existe un código de colores único que se aplique a todos los supermercados. En general, los establecimientos utilizan los distintos envases como parte de su propia estrategia de presentación, para ordenar los productos o destacar determinadas líneas de carne.

Qué puede indicar cada color

Aunque la clasificación depende del comercio, algunos usos son frecuentes.

Las bandejas negras suelen utilizarse para presentar cortes que el supermercado busca diferenciar como una línea premium o de mayor valor comercial.

Las amarillas, en algunos casos, se destinan a productos de consumo habitual, promociones u ofertas.

En tanto, los envases rojos o blancos suelen aparecer en cortes tradicionales o dentro de las presentaciones estándar de la góndola.

Por eso, el color de la bandeja por sí solo no determina la calidad de la carne ni significa necesariamente que un corte sea mejor que otro. Se trata principalmente de una herramienta visual y comercial que puede variar de un supermercado a otro.

Qué mirar para elegir una buena carne

Más allá del envase, hay características del propio corte que pueden aportar información mucho más útil al momento de comprar.

Una de ellas es el marmoleado, es decir, la presencia de pequeñas vetas de grasa distribuidas dentro del músculo. Esta grasa intramuscular puede contribuir al sabor, la jugosidad y la terneza después de la cocción.

También conviene observar:

La grasa: debe presentar una tonalidad blanca o cremosa, según el corte.

debe presentar una tonalidad blanca o cremosa, según el corte. La carne: debe tener un aspecto fresco y uniforme, acorde con el producto.

debe tener un aspecto fresco y uniforme, acorde con el producto. Las fibras: una estructura fina puede asociarse con una textura más tierna.

una estructura fina puede asociarse con una textura más tierna. El envase: el film debe estar correctamente colocado, sin daños ni pérdidas.

el film debe estar correctamente colocado, sin daños ni pérdidas. Los líquidos: una cantidad excesiva acumulada dentro de la bandeja merece atención.

La etiqueta, un dato clave

Antes de decidir únicamente por el color del envase, es recomendable leer la etiqueta. Allí se encuentra información más relevante para conocer qué se está comprando, como el nombre del corte, el peso, el precio, la fecha de envasado y la fecha de vencimiento, además de otros datos exigidos para su comercialización.

En definitiva, la bandeja puede ayudar a diferenciar productos dentro de una góndola, pero no funciona como un sistema universal de clasificación de la carne. Para elegir, conviene mirar el corte, revisar su conservación y prestar especial atención a la información de la etiqueta.