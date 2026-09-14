Adopción en Río Negro: la clave para agilizar los procesos y garantizar que más niños tengan un hogar

"La adopción es para restituir el derecho de los niños a vivir en familia, no para que los adultos completen su proyecto de ser padres", aseguró la referente. Foto: archivo.

Con apenas 19 familias disponibles para recibir un llamado inmediato en toda la provincia, el proyecto de extensión IUPA «La adopción en Río Negro: el derecho a crecer en familia» apuesta a una solución frente a la caída sostenida de inscripciones. Por un lado busca informar a la comunidad para que más personas se acerquen al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y, además, sugerir que quienes ya están anotados amplíen el perfil de niños y niñas que estarían dispuestos a recibir.

Esa es la idea central de la charla informativa gratuita que se realizará el martes 22 de septiembre, a las 15 horas, en el Caic (Mitre 944), abierta a todo público. El encuentro es una de las tres líneas de trabajo del proyecto, que también incluye la campaña de redes sociales Hagamos Familias RN y un registro de experiencias de familias adoptivas rionegrinas.

Del proyecto de extensión universitaria de IUPA participan la Universidad Nacional de Río Negro (carrera de Diseño Visual), la Universidad Nacional del Comahue (carrera de Abogacía), el Colegio de Abogados y Abogadas de Roca y la Dirección de Comunicación del Poder Judicial de Río Negro.

Ampliar el perfil de chicos disponibles es la solución para agilizar trámites de adopación



Según explicó Anahí Tejerina psicóloga, docente de IUPA e integrante de los equipos técnicos del Fuero de Familia del Poder Judicial, en la provincia hay actualmente 44 familias o personas inscriptas en el registro, de acuerdo con el relevamiento de junio. De ese total, solo 19 tenían disponibilidad para recibir un llamado, mientras que el resto se encontraba en revinculación o en proceso de evaluación.

Ese número, además, se reduce todavía más según el perfil que cada familia esté dispuesta a aceptar. De las 19 familias disponibles, apenas tres aceptarían un grupo de más de dos hermanos y ninguna se anotó para recibir a chicos o chicas con discapacidad ni a adolescentes mayores de 12 años. «Para estas poblaciones cada vez son menos las familias disponibles», señaló.

La consecuencia es que los niños y adolescentes con esas características tienen más chances de terminar en una convocatoria pública (una vía por fuera del registro, que se abre cuando se agotan las posibilidades dentro de este) antes que de encontrar una familia entre las ya inscriptas.

La familia es buscada para el niño y no al revés

Uno de los ejes de la charla es desarmar la idea de que la adopción en Argentina demora una década. Según Anahí, la demora depende en gran medida de la llamada disponibilidad adoptiva: cuanto más acotado sea el perfil que pide una familia (por ejemplo, un bebé de hasta un año sin hermanos), más tiempo puede pasar hasta que la convoquen.

Esto responde a un cambio de paradigma que el proyecto busca instalar, ya no se trata de conseguir un niño para una familia, sino de encontrar la familia que mejor pueda responder a las necesidades de un niño o adolescente que hoy no puede vivir con su familia de origen. «La adopción es para restituir el derecho de los niños a vivir en familia, no para que los adultos completen su proyecto de ser padres», explicó.

En ese sentido, la mayoría de los chicos en situación de adoptabilidad hoy no son bebés, suelen ser mayores de cuatro o cinco años, integran grupos de hermanos (que pueden incluir a chicos de 11 o 12 años) o son adolescentes. Actualmente hay entre ocho y nueve convocatorias públicas abiertas en la provincia para adolescentes de 13 años en adelante.

Frente a ese panorama, desde el proyecto proponen que las familias inscriptas revisen y amplíen su disponibilidad con el correr del tiempo, a medida que crece su propio proyecto adoptivo, en lugar de sostener durante años una expectativa que resulta cada vez más difícil de cumplir.

Otro de los mitos que la charla busca despejar es el que asocia la adopción a la obligatoriedad de un matrimonio heterosexual. Anahí remarcó que hoy se contemplan familias diversas, ya sean monoparentales, de matrimonio igualitario, personas solas o familias que ya tienen hijos y buscan seguir creciendo.

Requisitos y cómo inscribirse

Para anotarse es necesario ser mayor de 25 años, argentino o residente legal en el país desde hace más de cinco años, y vivir en la provincia. El primer paso es inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruagfa): se trata de un trámite gratuito, que no requiere asesoramiento letrado, es decir, no hace falta contratar un abogado, y que incluye la presentación de documentación, entre otros, un certificado de domicilio.

Luego sigue una etapa de evaluación a cargo del Cuerpo de Investigación Forense, que otorga la aptitud para continuar con el proceso a partir de una entrevista inicial. Una vez aprobadas las evaluaciones, la familia queda inscripta en el registro correspondiente a su circunscripción judicial.

Río Negro está dividida en cuatro circunscripciones y, en el caso de Roca, el registro depende de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la Ciudad Judicial.

Acerca de la charla y donde realizar consultas durante todo el año

Además del contenido informativo, el encuentro incluirá una dramatización inicial y estará pensado con un formato ameno, con el objetivo de despejar dudas frente a un tema que suele estar rodeado de mitos y desinformación.

El proyecto también dicta charlas específicas para profesionales, este año ya se realizó una junto al Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Alto Valle Este, y se prevén otras junto al Instituto de Formación Docente, dado que la adopción es, según remarcó Anahí, una temática transversal que puede aparecer en escuelas, clubes u hospitales.

«Nosotros estamos trabajando para hacer real y concreto este derecho que tienen los chicos y chicas a vivir y crecer en una familia», resumió, y agregó que cuanto más se conozca sobre adopción, «más fácil va a ser acompañar a la familia» y menos procesos de exclusión vivirán los niños y adolescentes que hoy esperan un lugar donde crecer.

Quienes no puedan asistir a la charla del 22 de septiembre podrán acercarse durante el año a la delegación del registro en la Ciudad Judicial de Roca (San Luis 853) o consultar a través de Instagram y Facebook, en la cuenta @hagamosfamiliasrn.