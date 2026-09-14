Robaron una Volkswagen Suran y la recuperaron en Viedma: la encontraron durante una recorrida policial

Una Volkswagen Suran blanca que había sido denunciada como robada fue recuperada este lunes por la Policía de Río Negro en inmediaciones de Viedma, luego de un operativo que permitió identificar el vehículo durante una recorrida preventiva.

Tras conocerse la sustracción, las características del automóvil fueron comunicadas al Centro Inteligente de Seguridad y a los puestos de Seguridad Vial, lo que permitió distribuir la información entre los distintos puntos de control y los móviles que se encontraban realizando tareas de prevención.

El vehículo fue encontrado durante una recorrida policial en el Camino 4

Cerca de las 7.30, personal de la Comisaría 41 de San Javier, que se dirigía hacia Viedma, observó sobre el Camino 4 una Volkswagen Suran blanca que coincidía con la descripción del vehículo buscado.

Ante la sospecha, los efectivos verificaron la situación y resguardaron el lugar hasta la llegada del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias y diligencias necesarias para preservar posibles elementos de interés para la investigación.

El procedimiento fue informado al fiscal de turno, quien dispuso el inicio de un legajo judicial por el delito de hurto automotor y ordenó las medidas procesales correspondientes.

Una vez finalizadas las actuaciones y al no requerirse nuevas diligencias sobre el rodado, se autorizó su restitución al propietario.