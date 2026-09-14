Rincón del Río en Neuquén estrenó 126 cuadras de pavimento y obras clave de escurrimiento pluvial

Gaido contó que el desarrollador del barrio no ejecutó los pluviales en la zona. Foto: Emiliano Ortiz.

El barrio Rincón del Río alcanzó este lunes el 100% de sus calles asfaltadas con la inauguración de 126 nuevas cuadras de pavimento. El acto fue encabezado por el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa.

Además de las nuevas calles asfaltadas, la obra contempló más de cuatro kilómetros de desagües pluviales y la construcción de un pozo de bombeo para mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia.

126 cuadras de asfalto, pluviales y pozo de bombeo

«Más de cuatro kilómetros de caños enterrados que fueron necesarios fundamentalmente porque el desarrollador que hizo este barrio no lo hizo y la municipalidad tuvo que disponer fondos propios para poder realizar los pluviales», contó Gaido.

Explicó que los pluviales junto con un pozo de bombeo «le garantiza a este sector, Rincón del Emilio y Rincón del Río, la posibilidad de escurrir el agua cuando llegan las lluvias, que cada vez es más común y habitual».

Aseguró que la obra «va más allá del asfalto: habla de pluviales, habla de conexiones de cloaca, habla de cordón cuneta y principalmente que pone en valor las 300 cuadras de asfalto que estamos desarrollando en toda la ciudad en conjunto la provincia y el municipio«.

Foto: Emiliano Ortiz.

Por su parte, el gobernador felicitó los trabajos y recordó «yo era vecino del barrio Rincón del Emilio y ver todo este desarrollo, primero que se logró en Rincón del Emilio y ahora acá en Rincón del Río, ha transformado a todo el sector de la ciudad«.

También hizo referencia a los aportes nacionales que recibe la provincia. “Estamos transitando un periodo en el cual Neuquén está siendo muy solidario con el país, en el cual muchas veces no se sabe dónde llega el aporte de otros segmentos estatales hacia la provincia”, señaló.

Y agregó: «Ahora creo que estamos dejando en claro que los neuquinos estamos generando nuestro crecimiento a partir de generar nuestras propias soluciones«.