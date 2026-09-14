Budín de pan sin azúcar ni harinas: una receta fácil y rápida para el mate

El budín de pan es uno de esos clásicos que permiten transformar ingredientes simples en un postre casero. En esta versión, el pan se combina con leche, huevos y banana madura para aportar dulzor natural, sin necesidad de incorporar azúcar.

Además, no requiere harina extra y es una buena alternativa para acompañar el mate, el desayuno o la merienda.

Ingredientes

300 gramos de pan del día anterior

500 ml de leche

2 bananas maduras

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

2 cucharadas de pasas de uva, opcional

Nueces o almendras picadas, opcional

Cómo hacer budín de pan sin azúcar ni harinas

1. Remojar el pan

Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un recipiente. Agregar la leche tibia y dejar reposar durante unos 15 minutos, hasta que el pan quede bien blando.

2. Preparar la mezcla

Pisar las bananas maduras hasta obtener un puré. Incorporarlas al pan remojado junto con los huevos, la esencia de vainilla y la canela.

Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Si se busca una textura más lisa, se puede procesar la preparación.

3. Agregar los extras

Incorporar las pasas, nueces o almendras si se desea. También se puede sumar un poco de ralladura de naranja para darle más aroma.

4. Cocinar

Volcar la preparación en una budinera previamente engrasada. Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 40 a 50 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.

5. Dejar enfriar

Retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar. Se puede servir tibio o frío.

Un truco para que quede más sabroso

La clave está en utilizar bananas bien maduras, ya que aportan mayor dulzor natural. También se puede agregar canela, vainilla o ralladura de cítricos para intensificar el sabor sin necesidad de incorporar azúcar.

El resultado es un budín húmedo, aromático y fácil de preparar, perfecto para darle una segunda oportunidad al pan que quedó en casa.